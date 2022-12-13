偷拍女球員更衣被捕 學區總監自盡

德州一名學區總監戈恩遭警方逮捕後自盡。(Gaines County縣警局)

德州西部的希格雷弗斯(Seagraves)，43歲的學區 總監涉嫌在女生更衣室裝設隱藏攝影 機偷拍球員更衣被捕，四天之後他被發現陳屍自己家中，警方表示他是自轟身亡。

11月16日那天，海爾森特高中(Hale Center High School)的女子籃球隊到希格雷弗斯高中比賽，結果球員與隊職員發現該校給客隊的女生更衣室(visiting girls locker room)裡裝有可疑的電子攝影器材。希格雷弗斯位於蓋恩斯縣(Gaines County)，縣警局接到報案電話之後啟動調查案，接著聯邦調查局FBI 也介入調查。

執法人員在那具錄像裝置上找到三段那間更衣室的視頻，第一段是空無一人的更衣室，第二段是海爾森特高中球員走進更衣室，第三段拍到一些球員，接著有人發現攝影機然後錄影被截停。另外，在攝影機的儲存器中還有一段影音，裡面是一名男子的身影，調查人員認出那是希格雷弗斯學區的總監戈恩(Joshua Goen)。調查人員調閱學校的監控錄影，看到戈恩在球賽之前進入那間更衣室。

11月22日執法單位通知學區，戈恩因為某種事件被FBI調查，學區立即給戈恩放行政假，總監一職由希格雷弗斯高中的校長塞勒斯(Daylan Sellers)暫代。12月5日(周一)戈恩遭警方逮捕，被控「入侵式影像記錄」(invasive visual recording)罪名，這種罪可以被處以六個月至兩年的徒刑，他被送進蓋恩斯縣拘留所關押。