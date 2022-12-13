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犯罪受害者協調員 公務車走私人蛇

編譯組／綜合報導
德州斯塔爾縣地方檢察官辦公室公務被用於人口走私。(Victoria County縣警局)
德州斯塔爾縣地方檢察官辦公室公務被用於人口走私。(Victoria County縣警局)

FOX電視台報導，受僱於德州南部地區檢察官辦公室的犯罪受害者協調員加爾薩（Bernice Garza），因捲入一項使用政府公務車輛，偷渡無證客至美國的案子，遭相關單位逮捕並解雇。

加爾薩是在斯塔爾縣（Starr County）檢察長拉米雷茲（Gocha Allen Ramirez）、國土安全調查局和德州州警 （Texas Rangers）調查後被捕。

拉米雷茲辦公室稱，同樣被捕的還有羅薩（Magali Rosa）和查爾斯（Juan Antonio Charles），兩人均為40歲。據稱，這三人使用犯罪受害者中心（Crime Victim's Center）的車輛，將無證移民轉運至休士頓地區。

他們面臨參與陰謀和人口走私等指控，查爾斯還面臨額外的武器指控。

檢察長辦公室在聲明中表示，這項調查是沒有人能凌駕於法律上的例子，「我們辦公室迅速採取行動消除腐敗。」

維多利亞縣警局（Victoria County）辦公室表示，這起事件發生在12月7日，一輛帶有斯塔爾縣地方檢察官辦公室標誌的2015年款雪佛蘭Traverse，在中午12時20分左右被攔下，車內有五人。

當時羅薩開車，她稱自己是檢察官辦公室僱員，但相關單位檢查後發現其說謊。

維多利亞縣警局新聞稿指出，根據縣警局辦公室調查，該輛車被分配給一名犯罪受害者協調員，他是第229司法地區檢察官辦公室僱員加爾薩。

事發後他被檢察長辦公室解僱，車上四位無證移民，移交給美國邊境巡邏隊（ U.S. Border Patrol）。

檢察官 德州 移民

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