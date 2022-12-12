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通膨利率因素 去年可買50萬房者 今只挑40萬

編譯組／綜合報導
德州某些地區房屋成交量下跌，但成交價成長。(聖安東尼奧市住房局)
德州某些地區房屋成交量下跌，但成交價成長。(聖安東尼奧市住房局)

聖安東尼奧房地產經紀人協會新公布的最新數據指出，大聖安東尼奧地區房屋「成交數量」下跌，但「成交價格」仍在成長，不過上市房屋平均需時六周才會被人買走。

疫情大流行(pandemic)期間，德州以及全國其他地區的房地產變得極為搶手，這是事先沒有人預期到的。如今疫情緩解，但聯儲會為了壓抑通膨大幅提升利率，讓買家的負擔沉重許多，整體的房地產熱度已經大幅降溫。聖安東尼奧房地產經紀人協會(San Antonio Board of Realtors)19日(周三)公布的數據指出，聖安東尼奧以及新布朗菲爾斯(New Braunfels)地區9月份一共有3242棟房屋轉手，比去年9月的數目減少了10.2%，而且這是連續第六個月的下降。

但今年9月成交房屋的中間價格(medium price)是38萬9752元，比去年9月高出12%。去年9月房屋市場熱絡，上市房屋平均14天就會成交，但今年9月卻需要42天。協會主席崔西哈斯洛克(Tracie Hasslocher)指出，如果賣家不是急於要脫手，並不須要緊張，房價不但還在上升，而且今年9月成交的房屋中，98.3%的賣家都至少得到他們所開的價格(listing price)，沒有必須降價求售的壓力。

首府奧斯汀地區的降溫更明顯，今年9月成交屋數量必去年同月下跌18%，成交價格只上升5.6%，查維斯縣(Travis County)成交房屋的中間價格約是57萬5000元。奧斯汀房地產經紀人協會的新主席艾旭麗傑克森(Ashley Jackson)指出，現在上市房屋數量較多，因此買家的選擇變得比較多，賣家漫天開價的情況也變得比較緩和。

但傑克森也指出，過去六個月利率飆升，讓買家的負擔變重，譬如去年9月可以負擔得起50萬元房屋的人，現在可能只能買得起40萬元的房子。

房地產市場對經濟有相當影響。(聖安東尼奧地產協會)
房地產市場對經濟有相當影響。(聖安東尼奧地產協會)

房地產 疫情 利率

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