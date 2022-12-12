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威脅照顧跨性別醫師 德州男被捕

編譯組／綜合報導
各州對跨性別護理議題爭議不斷。38歲德州男子林德納向一位對跨性別社區提供護理的波士頓醫師，留下威脅性語音郵件。（ABC 13）
各州對跨性別護理議題爭議不斷。38歲德州男子林德納向一位對跨性別社區提供護理的波士頓醫師，留下威脅性語音郵件。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，根據麻州聯邦檢察官辦公室，38歲德州男子林德納（Mattew Jordan Lindner）2日因聯邦指控被捕，他向一位對跨性別社區提供護理的波士頓醫師留下威脅性語音郵件。

來自距離聖安東尼奧西北50哩康福德（Comfort）的林德納，被控一項傳播州際威脅罪名。他被指控在8月31日發出一條帶有威脅性的語音郵件，威脅要殺死在總部位於波士頓國家同性、雙性、變性與酷兒健康教育中心（National LGBTQIA+ Health Education Center）工作的醫師。

聯邦調查局（FBI）特工在宣誓書上說，林德納發出語音訊息給該醫師後，又撥打羅德島大學的電話號碼。根據調查，這些語音訊息是由林德納公司Lindner Ammo號碼撥出。

根據紐約時報，林德納被捕後不得保釋。若罪名成立，可能面臨最高五年監禁、三年監督和最高25萬元罰款。

檢察官稱，在給波士頓醫師的語音信件中，林德納稱「你們都會被燒死」、「你簽署了自己的逮捕令。」他還提到該醫師名字，說「你喚醒足夠多的人，讓我們心煩意亂。」

檢察官並未公開被威脅醫師的名字。林德納也並未回覆德州論壇報的電話或簡訊。其律師拒絕置評。

國家LGBTQIA+健康教育中心是芬威學院（Fenway Institute）一部分，替同性、跨性別社區提供教育計畫與醫療保健。

根據聯邦檢察官，8月分網路上還傳播一些虛假訊息，稱波士頓兒童醫院的醫師正在對兒童進行子宮切除。由於保守的社交媒體對跨性別手術計畫錯誤資訊，該醫院成騷擾目標。醫院工作人員當時告訴波士頓公共廣播電台WBUR，他們也收到一些攻擊性電話、電郵和死亡威脅等。

美國司法部表示，已承諾保護性別不符合者和跨性別社區權利，包括護理支持和醫療保健提供者。

波士頓 檢察官 跨性別

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