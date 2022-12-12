舊手機商收錢不供貨詐騙近100萬 判囚44個月

蘋果手機即使二手貨也受歡迎。圖為民眾在記者會上體驗蘋果手機。(Getty Images)

一名德州的舊蘋果手機 批發商收錢卻沒有供應足夠的貨，六個月之內多拿了客戶將近100萬的款項，他接受檢方的認罪協議後，本月初被判處44個月的牢刑。

2020年疫情大爆發之後，聖安東尼奧的小索托(Sergio Soto Jr.)創設了iPhone Buyerz與Phone Dropz公司，從那年5月起經營舊蘋果手機的批發生意。當消費者在手機店換新機以後，手機店把舊機賣給回收商(recycler)，回收商清潔、整理過舊手機之後，賣給批發商轉售，由於蘋果手機的需求相當高，回收商和批發商都有利可圖。

那年夏天回收商懷疑小索托是否在做正規的生意，業主找人向小索托買貨，結果小索托收到貨款後只供應了一部分的貨，短缺的部分後來也沒補足，經過幾次買貨都是如此，遂停止給小索托供貨，並向執法部門投訴。這家公司在那年10月停止給小索托供貨。

向小索托買貨的批發商中，位於墨西哥里昂市(Leon)的一個生意人，以4萬6750美元向小索托購買200支iPhone手機，他把錢匯給小索托以後，始終沒有等到貨。另外，位於賓州納撒勒市(Nazareth)的一位批發商，以將近130萬元的價格向小索托訂了5144支iPhone，他把錢匯過去以後，只收到1050支手機，也就是只得到36萬6500元價值的商品。

另外，在墨西哥獨立殖民市(Colonia Independencia)開手機店的一位美國公民，以555美元的單價購買30支iPhone，他把1萬6650美元匯進小索托的帳戶後，卻連一支手機都沒收到。從以上所列的這三位買主身上，小索托等於詐騙了將近100萬元。小索托的律師指出，賭博成癮造成小索托變成罪犯，民眾應以他的下場作為警惕，他請求法官給小索托改過自新的機會。

聯邦法官普里安(Jason Pulliam)本月初宣判，小索托坐牢3年又8個月，應該賠償客戶99萬0690元的損失，出獄以後受執法單位監控三年。聯邦司法部德州西部地區(Western District of Texas)的檢察官賀夫(Ashley C. Hoff)指出，網路行銷的方式讓電匯詐欺的事件大增，做生意的人應該謹慎行事，許多這類的事件，受害人得不到任何賠償。