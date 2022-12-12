我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

德州人語／為什麼華人總是被騙？

德州人語
德州人語
德州人語

或許是因為年末將至，電信詐騙團夥也需要衝業績，各類詐騙活動越發猖獗。而華人無論是何年齡段，總是被騙受害的重災區。

俗稱「殺豬盤」的各類騙局，近年來在全球的華人群體中十分普遍。即便是年輕人，原本以為自己比較會識別電訊詐騙，又較擅長使用網絡搜尋信息，不會成為受害者。但正如網上流行的說法，「如果你以為自己不會受騙，其實是還沒遇上適合你的劇本」。其實最近南加華人留學生群體也頻頻淪為詐騙受害者，甚至也有名校研究生遭到小額詐騙。

此外一些「傳統」的騙術把戲也仍未過時。最近洛縣一名華人地產經紀史瑞雪（音譯）就被判牢刑20年，因她謊稱投資酒店和康斗，募集逾2280萬元資金，多數受害者來自中國。

從早期電訊詐騙還未如此氾濫時，各類祈福黨、金光黨，到後來眼花撩亂的投資詐騙騙局，再到如今的「殺豬盤」、加密貨幣騙局，騙子和被害者許多都是華人。

華人為何總被騙，其實一個最為殘酷的真實原因，那就是騙子大多也是華人，用母語行騙只是便利而已。當然，任何族裔社區都有騙局，只是華人騙局之多，以至於洛杉磯縣警局的一些騙局提醒公示，尤其是加密貨幣類，還特別指出騙子尤為針對亞裔。

而更深一層的原因，是華人的一些心態，正在幫助騙子橫行。這並非是指華人愛存款或愛投資的心態，而反而是指責受害者如此的心態。

在各類犯罪案件發生時，華人群體常習慣性歸罪於受害者（victim blaming），包括指責被性侵的女性穿太少、獨自走夜路或自己逛酒吧喝太多，或是責怪被搶劫者太高調招搖、不注意防範。更大範圍的，當民權人士在為弱勢群體發聲時，華人則更傾向於強調弱勢群體自身有一些問題，才導致他們的處境較差。而在詐騙案中，人們常會認為被騙人會上當是因為貪婪，或在有些方面有不可告人、心虛的把柄，讓人掌握，甚至可能責怪受害者只是笨或者蠢。

責怪受害者的心理是普遍存在的，並非只有華人，只是在華人文化中似乎更常見。這種心態的根源其實並非惡意，而本質上是一種自我安慰。首先是因為相信世界是公正的，「壞事發生在好人身上」讓人很難接受，因此一定是「善有善報，惡有惡報」；其次人們本能會有基本歸因偏誤，即認為他人的遭遇是因為他人的原因而非環境，而自己的遭遇則是因為環境而非自己的行為導致；最後，人們自然地會願意認為自己不會成為受害者，因為需要安慰自己「我不貪婪所以我不會上投資詐騙的當」，那麼若有人上當，一定是因為他貪婪。

然而也正是這種自我安慰和避而不談，所造成的輿論氛圍，給了騙子可趁之機和便利。許多被騙者常常到事發後才會求助，中途即便是出現疑慮，但也不願開口詢問周邊的人，怕被周圍人認為自己笨，沒有判斷力。或者甚至在被騙後自認倒霉不求助警方，怕說出口後被人認為蠢笨，而讓騙子更易逍遙法外。而避而不談，讓同樣的騙局在同樣社區可以一再發生。

或許每一個被騙個體的報警、發聲並不能保障自己的損失可以被追回，但如果每一個人都能做到不要責怪受害者而是一致地針對騙子，不姑息任何詐騙行為，那麼最終可以讓騙子的生存空間越來越小。

華人 詐騙 投資

上一則

半畝園 榮獲2022年DMV最佳brunch（早中餐）餐館節日聚餐的首選

下一則

威脅照顧跨性別醫師 德州男被捕

延伸閱讀

外州外國犯罪團夥盯上南加華人聚居城市？民眾好擔心

外州外國犯罪團夥盯上南加華人聚居城市？民眾好擔心
世足賽賭球 廣東破獲跨境網賭案拘48人 凍結647萬美元

世足賽賭球 廣東破獲跨境網賭案拘48人 凍結647萬美元
德州、哈里斯縣對立越升越高 惡化到刑事控訴

德州、哈里斯縣對立越升越高 惡化到刑事控訴
私吞USAA顧客銀行存款逾百萬 2女被捕

私吞USAA顧客銀行存款逾百萬 2女被捕
WNBA球星格林納返抵德州 普亭首次評論：願再與美換囚

WNBA球星格林納返抵德州 普亭首次評論：願再與美換囚
德州嚴格墮胎法 首宗訴訟遭駁回 提倡生殖權利者打勝仗

德州嚴格墮胎法 首宗訴訟遭駁回 提倡生殖權利者打勝仗

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起