德州人語／為什麼華人總是被騙？

德州人語

或許是因為年末將至，電信詐騙 團夥也需要衝業績，各類詐騙活動越發猖獗。而華人 無論是何年齡段，總是被騙受害的重災區。

俗稱「殺豬盤」的各類騙局，近年來在全球的華人群體中十分普遍。即便是年輕人，原本以為自己比較會識別電訊詐騙，又較擅長使用網絡搜尋信息，不會成為受害者。但正如網上流行的說法，「如果你以為自己不會受騙，其實是還沒遇上適合你的劇本」。其實最近南加華人留學生群體也頻頻淪為詐騙受害者，甚至也有名校研究生遭到小額詐騙。

此外一些「傳統」的騙術把戲也仍未過時。最近洛縣一名華人地產經紀史瑞雪（音譯）就被判牢刑20年，因她謊稱投資 酒店和康斗，募集逾2280萬元資金，多數受害者來自中國。

從早期電訊詐騙還未如此氾濫時，各類祈福黨、金光黨，到後來眼花撩亂的投資詐騙騙局，再到如今的「殺豬盤」、加密貨幣騙局，騙子和被害者許多都是華人。

華人為何總被騙，其實一個最為殘酷的真實原因，那就是騙子大多也是華人，用母語行騙只是便利而已。當然，任何族裔社區都有騙局，只是華人騙局之多，以至於洛杉磯縣警局的一些騙局提醒公示，尤其是加密貨幣類，還特別指出騙子尤為針對亞裔。

而更深一層的原因，是華人的一些心態，正在幫助騙子橫行。這並非是指華人愛存款或愛投資的心態，而反而是指責受害者如此的心態。

在各類犯罪案件發生時，華人群體常習慣性歸罪於受害者（victim blaming），包括指責被性侵的女性穿太少、獨自走夜路或自己逛酒吧喝太多，或是責怪被搶劫者太高調招搖、不注意防範。更大範圍的，當民權人士在為弱勢群體發聲時，華人則更傾向於強調弱勢群體自身有一些問題，才導致他們的處境較差。而在詐騙案中，人們常會認為被騙人會上當是因為貪婪，或在有些方面有不可告人、心虛的把柄，讓人掌握，甚至可能責怪受害者只是笨或者蠢。

責怪受害者的心理是普遍存在的，並非只有華人，只是在華人文化中似乎更常見。這種心態的根源其實並非惡意，而本質上是一種自我安慰。首先是因為相信世界是公正的，「壞事發生在好人身上」讓人很難接受，因此一定是「善有善報，惡有惡報」；其次人們本能會有基本歸因偏誤，即認為他人的遭遇是因為他人的原因而非環境，而自己的遭遇則是因為環境而非自己的行為導致；最後，人們自然地會願意認為自己不會成為受害者，因為需要安慰自己「我不貪婪所以我不會上投資詐騙的當」，那麼若有人上當，一定是因為他貪婪。

然而也正是這種自我安慰和避而不談，所造成的輿論氛圍，給了騙子可趁之機和便利。許多被騙者常常到事發後才會求助，中途即便是出現疑慮，但也不願開口詢問周邊的人，怕被周圍人認為自己笨，沒有判斷力。或者甚至在被騙後自認倒霉不求助警方，怕說出口後被人認為蠢笨，而讓騙子更易逍遙法外。而避而不談，讓同樣的騙局在同樣社區可以一再發生。

或許每一個被騙個體的報警、發聲並不能保障自己的損失可以被追回，但如果每一個人都能做到不要責怪受害者而是一致地針對騙子，不姑息任何詐騙行為，那麼最終可以讓騙子的生存空間越來越小。