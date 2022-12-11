2蒙面非裔男闖休士頓南部民宅 槍殺屋主

休士頓南部地區，10日凌晨發生致命凶案。一名屋主在與兩名蒙面男子對峙時，在女友面前遭殺害。（ABC 13）

ABC13電視台報導，休士頓 南部地區，10日凌晨發生致命凶案。一名屋主在與兩名蒙面男子對峙時，在女友面前遭殺害。

休士頓市警局（HPD）官員表示，當天午夜剛過，他們接獲槍擊事件報案，抵達Safeguard Street 8400號街區案發現場。

警局官員威肯斯（R. Willkens）告訴目擊者新聞（Eyewitness News），當房主和他的女友聽見後院有噪音時，案件發生了。

休士頓警局表示，兩人打開後門查看噪音來源時，發現後院有兩名戴著口罩 的男子，這對情侶迅速將門關上。

這名女子告訴警方，他們檢查了房子的前面，就在那時，嫌犯開始與男友發生肢體衝突。

威肯斯說：「他們打開車庫門，走上車道時，嫌犯已繞過房子來到前院，接著就發生了衝突。一開始是肢體打鬥，語言交鋒，突然之間發生槍響。」

根據休士頓市警局，屋主在槍戰中遭殺害。調查人員表示，受害者手無寸鐵，他們認為嫌犯攜帶武器。

警方將嫌犯描述為兩名年輕的非裔 男子，他們最後一次出現時，戴著新冠肺炎口罩。警局呼籲有消息的民眾致電713-308-3600提供線索。