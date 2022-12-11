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福遍縣火燒車殺人懸案 6年後終告偵破

編譯組／綜合報導
六年前遭到殺害的Lorraine Diaz。（FOX）
六年前遭到殺害的Lorraine Diaz。（FOX）

德州福遍縣（Fort Bend County）的George Ranch High School附近路上2017年初發生一起火燒車案，但是火勢撲滅後警察卻在後車廂內發現已經死亡的女子。四個月後身分確認為21歲的Lorraine Diaz，身後留有兩歲小孩。福遍縣警當初雖有懷疑，但證據不足，直到2022年才又重啟調查，最後在11月29日將嫌犯Johnny Minh Dang逮捕歸案。

福遍縣警當初就認為時年27歲的Johnny Minh Dang涉有重嫌，但是苦於證據不足，直到今年秋季才發現關鍵證據，足以證明他就是殺人犯，因此警方終於動手逮人並將他拘留在縣立監獄，一級謀殺的保釋金為50萬元，其他罪名警方仍在衡量之中。

福遍縣警Justin White回憶當年情況，說他們接到報案就趕到現場，當時車子已經成為一團火球，直到消防隊趕到滅火後，警察才能開始調查，然後在後車廂裡發現Lorraine Diaz，並且判斷她在火燒車之前就已經死亡，而且行凶的應該是熟人。重啟調查的警員之一Scott Minyard則說，靠著州警的協助才能偵破這起冷血殺人的懸案。

警察 德州 監獄

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