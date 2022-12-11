德州、哈里斯縣對立越升越高 惡化到刑事控訴

德州與哈里斯縣的對立越升越高，最新一例是對2022年選舉的刑事調查。圖為哈里斯縣當時的投票機與選務人員。（美聯社）

德州 州級官員多半都來自共和黨，但是第一大縣哈里斯縣2018年民主黨化後，州級與縣級的對立就越來越針鋒相對。早先的抗衡還只限於小吵小鬧，但是近來的趨勢卻已經惡化成選舉事務罪刑化（criminalization of election），只要哈里斯縣的選務出現問題，德州政府就指控涉嫌舞弊，不排除刑事調查與起訴選務人員。

最近的例子就是2022年11月剛結束的期中選舉。德州州長與州務卿指控哈里斯縣選務人員涉及舞弊等刑事罪名，哈里斯縣檢察長歐格（Kim Ogg）只能依法展開調查。但是啟人疑竇之處在於，州務卿官署的信函並未提出證據，州級官員在被媒體問到此事時，皆答以調查不公開、不便回答。

哈里斯縣律師梅尼菲（Christian Menefee）在接受國家公共廣播（NPR）訪問時直言，州政府的行為只是升高不必要且無根據的對立，最早還只是口舌之爭，後來變成監督調查，今年已經進化到刑事控訴了。梅尼菲無奈地說，選務人員只是為所應為，但卻因為無心之過，面臨刑事調查，真是情何以堪。

•哈縣選務機制 本就有罅隙

過去幾年每當大選，哈里斯縣的開票 遲緩就會成為爭議焦點。2022年初，前任選務官才因為開票延誤與疏漏引咎辭職，但是新任選務官在11月大選前信誓旦旦地保證絕對不再出包，最後還是出現投票 瑕疵與人力不足的問題。中立的選務觀察員最後一五一十地回報給州政府，但是州政府不協助改善也就罷了，州長艾伯特批評哈里斯縣良心何在，州務卿還因此啟動刑事調查。

哈里斯縣律師Christian Menefee強調，哈里斯縣的人口高達470萬人，每到選舉投票所都是幾百幾百地設立，加上後勤體系與行政體系的窠臼，州政府吹毛求疵當然容易。但是德州政府揚言刑事調查，真有那麼容易嗎？

•選務疏失 難認定蓄意犯罪

選舉政策議團體Secure Democracy USA的資深政策主管Daniel Griffith指出，刑事案件最難的就是證明犯事者確有犯意，想要把選舉疏失提高到刑事犯罪層次，德州政府就得拿出明確證據，證明選務人員確有預謀才會故意犯錯。他與Christian Menefee說，更何況德州的選舉法規明定，只有當負責選務之人，故意不履行義務，才會構成刑事犯罪，現有的證據到最後只會凸顯選務疏失，而不是蓄意犯罪。

而真正的解決之道在於德州與哈里斯縣理性對話，協力解決哈里斯縣選務設備與人員的陳年舊案。不過，他們都認為，以現在的局勢，兩方恐怕都很難理性溝通，更何況共和黨執政的州，對於民主黨執政的縣份是越來越不客氣了，特別是「選舉事務罪刑化」，除了德州，佛州與喬治亞州的州級官員都在拿縣級官員開刀，長此以往受害的只是選民與選務人員。