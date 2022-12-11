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私吞USAA顧客銀行存款逾百萬 2女被捕

編譯組／綜合報導
USAA銀行外包客服藉職務之便移轉客戶存款購車買房。(示意圖，USAA 臉書)
USAA銀行外包客服藉職務之便移轉客戶存款購車買房。(示意圖，USAA 臉書)

總部設於聖安東尼奧的USAA(聯合服務汽車協會)是財星500大公司(Fortune 500)之一，它旗下銀行的許多客戶發現帳戶中的錢少了，聯邦與地方執法單位聯手偵辦後，11月30日(周三)宣布，兩名路易斯安那州的女子已被逮捕，應該還有其他人涉案。

USAA的總部在德州，它的零售銀行業務也大多在德州，今年稍早銀行人員接到許多顧客投訴，指出帳戶中的錢莫名其妙的被轉走，銀行初步調查後發現，總共被偷的錢竟有100多萬，遂向執法單位報案。

路易斯安那州什里夫波特市警局(Shreveport Police Dept)11月30日宣布，兩位該市的市民已因涉案被捕，她們是瓦特金斯(ZarRajah Watkins)和格拉斯(Destane Glass)，兩人都是21歲。調查人員指出，這兩名女子中的一人是「電話動作」(TelePerformance)公司的職員，USAA雇用這家法國的公司接聽顧客電話，幫顧客解決問題，這位雇員藉職務之便取得顧客的各種身分與帳戶資訊，然後跟同夥一起用多種詐欺的方式，把顧客的錢轉到自己的帳戶中。

根據什里夫波特的KTBC電視台報導，格拉斯在10月於該市用現金買了一棟房子，那棟房子的價格是63萬9000元，另外，這兩名女子都各買了一輛豪華車以及其他的奢華用品，格拉斯被控65項身分盜竊(identity theft)的罪名。法庭文件指出，格拉斯有過盜竊前科，她曾在卡多郡(Caddo Parish)因為偷竊被捕。

瓦特金斯被控175項身分盜竊罪名，兩人目前都被關押在卡多縣拘留所(Caddo Correctional Center)，執法單位認為應該還有其他人涉案。USAA發言人羅素(Bradley Russell)在媒體提問時指出，公司對客戶的財務與身分資訊絕對重視，但他不願意公開客戶錢財被偷的人數與金額細節，但表示客戶的損失都已獲得補償。

德州 波特 拘留所

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