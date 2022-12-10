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開車載友超速撞死人 12歲男孩逃月餘被逮

編譯組／綜合報導

達拉斯一名12歲男孩上個月開車載朋友超速行駛取樂，在一個十字路口撞死人後逃跑，警方深入調查一個月之後，那名男孩被警方指認出，於12月7日(周三)將他逮捕控罪。

　達拉斯市警局指出，11月7日那天上午，82歲的弗羅倫斯凱利(Florence Kelly)開車上超市買雜貨，11時左右她在皇家巷(Royal Lane)的十字路口被一輛超速行駛的灰色轎車撞上，她因傷重死亡，從附近住家的門鈴監視錄影上，可以看到一群青少年從車上下來逃走，但車上有一名13歲的女孩無法脫身，警方接到民眾的報案電話後將她拘留問話。

　接著警方在11月8日上午在官方推特網頁上放了幾張照片，籲請民眾指認從車上下來的那幾個人。經過一個月的調查，達拉斯市警局宣布在12月7日將一名12歲的男孩逮捕控罪，但因為他是兒童，警局不能公布他的身分，他是肇事的駕駛人。

　另外，2018年2月2日，一夥三人的表兄弟搶匪幫在聖安東尼奧的一處公寓住宅區，企圖搶劫69歲的蓋耶哥斯(Benito Gallegos)，因為蓋耶哥斯不肯乖乖地交出財物，三人向他開槍，接著又朝附近的公寓單位濫射，一共開了100多槍，除了蓋耶哥斯被射殺之外，14歲男孩蓋巴拉(Angel Gebara)在家中頭部中彈死亡。

　事隔四年多，這個案件終於開庭，涉案的嫌犯是李察蒙特茲(Richard Montez)、安德雷斯馬丁內茲(Andres Martinez)和璜馬丁內茲(Juan Martinez)。馬丁內茲兄弟接受檢方的認罪減刑協議，分別被判處22年及24年的徒刑，他們給檢方作證人，供出與蒙特茲共同犯案的細節。

　經過一個星期的庭審後，陪審團8日(周四)判決蒙特茲對蓋巴拉的一級謀殺罪名成立，法官波伊德(Stephanie Boyd)隨即宣判37歲的蒙特茲終身監禁不得假釋的懲處。

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