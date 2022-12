邊防局情報官槍殺四妓女罪成 將終身監禁

槍殺四名妓女的邊防局情報官歐提茲。(美聯社 )

被控在美墨邊界城拉雷多(Laredo)槍殺四名妓女的邊防局情報官歐提茲(Juan David Ortiz),7日(周三)遭陪審團判決四項謀殺罪名成立,因為檢察單位沒有尋求死刑的懲罰,他僥倖保住一命。

2018年9月上旬,拉雷多有兩名妓女被人槍殺。到了9月14日,一名光著上身的女子從一輛皮卡上開門跳出,跑向一名正在加油站 加油的州警局警員,這時皮卡的駕駛人開車加速逃逸,幾個小時之內拉雷多又有兩名妓女被槍殺。9月15日警方循線在一處室內停車場找到當時35歲的歐提茲,他向調查人員坦承四人都是他殺害的。

歐提茲有碩士學位,他和妻子育有兩名年幼的孩子。審判期間所提出的口供錄音和證據指出,歐提茲是那些被他謀殺的妓女的恩客,他似乎有極大的矛盾心態,他一方面說這些妓女是骯髒的垃圾,一方面又付錢跟她們發生性行為,四名死者的年齡在28歲到42歲之間,他的口供中說他的動機是為地方掃除汙穢。

12月7日陪審團達成協議,判決現年39歲的歐提茲四項謀殺罪名成立,他可以被判處死刑或者終身監禁。因為檢方沒提出死刑的建議,他被自動判處為「終身監禁無假釋機會」(life in prison without the possibility of parole)。

歐提茲的辯護律師培瑞茲(Joel Perez)指出,調查人員是以不當的方式誘引出歐提茲的口供,因此審判時不應該拿那份口供做證據;另外,當年在美國海軍服役的歐提茲曾奉派到伊拉克作戰,他在戰場上的經歷引發出創傷後壓力症候群PTSD(post-traumatic stress disorder),他受失眠 (insomnia)、惡夢(nightmares)、頭疼的煎熬,服藥加上喝酒促成他的作案動機,因此用謀殺罪名來審判他是不公平的。