我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

邊防局情報官槍殺四妓女罪成 將終身監禁

編譯組／綜合報導
槍殺四名妓女的邊防局情報官歐提茲。(美聯社 )
槍殺四名妓女的邊防局情報官歐提茲。(美聯社 )

被控在美墨邊界城拉雷多(Laredo)槍殺四名妓女的邊防局情報官歐提茲(Juan David Ortiz)，7日(周三)遭陪審團判決四項謀殺罪名成立，因為檢察單位沒有尋求死刑的懲罰，他僥倖保住一命。

　2018年9月上旬，拉雷多有兩名妓女被人槍殺。到了9月14日，一名光著上身的女子從一輛皮卡上開門跳出，跑向一名正在加油站加油的州警局警員，這時皮卡的駕駛人開車加速逃逸，幾個小時之內拉雷多又有兩名妓女被槍殺。9月15日警方循線在一處室內停車場找到當時35歲的歐提茲，他向調查人員坦承四人都是他殺害的。

　歐提茲有碩士學位，他和妻子育有兩名年幼的孩子。審判期間所提出的口供錄音和證據指出，歐提茲是那些被他謀殺的妓女的恩客，他似乎有極大的矛盾心態，他一方面說這些妓女是骯髒的垃圾，一方面又付錢跟她們發生性行為，四名死者的年齡在28歲到42歲之間，他的口供中說他的動機是為地方掃除汙穢。

　12月7日陪審團達成協議，判決現年39歲的歐提茲四項謀殺罪名成立，他可以被判處死刑或者終身監禁。因為檢方沒提出死刑的建議，他被自動判處為「終身監禁無假釋機會」(life in prison without the possibility of parole)。

　歐提茲的辯護律師培瑞茲(Joel Perez)指出，調查人員是以不當的方式誘引出歐提茲的口供，因此審判時不應該拿那份口供做證據；另外，當年在美國海軍服役的歐提茲曾奉派到伊拉克作戰，他在戰場上的經歷引發出創傷後壓力症候群PTSD(post-traumatic stress disorder)，他受失眠(insomnia)、惡夢(nightmares)、頭疼的煎熬，服藥加上喝酒促成他的作案動機，因此用謀殺罪名來審判他是不公平的。

失眠 加油站

上一則

羅格斯大學教職員集會 力爭同工同酬

下一則

德州嚴格墮胎法 首宗訴訟遭駁回 提倡生殖權利者打勝仗

延伸閱讀

芝今年640人遭謀殺 逾9成中槍死

芝今年640人遭謀殺 逾9成中槍死
休士頓5歲童遭8歲童槍殺 情況危急

休士頓5歲童遭8歲童槍殺 情況危急
休士頓男酒吧外吵架 遭槍殺

休士頓男酒吧外吵架 遭槍殺
買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽
MLB／大谷翔平傑出DH二連霸 「老爹」後第一人

MLB／大谷翔平傑出DH二連霸 「老爹」後第一人
徐麗麗命案兇嫌不認罪 檢方求處終身監禁

徐麗麗命案兇嫌不認罪 檢方求處終身監禁

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制