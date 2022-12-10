德州利格市禁書令納入公立圖書館 惹反彈
大休士頓地區的利格市（League City）市議會本周擴張禁書令的範圍，要求公立圖書館也要排除淫穢書籍，避免18歲以下的未成年人接觸到不良讀物。議會決議並未指明那些才是淫穢書籍，但是此舉已然引發反彈，超過60位居民在公眾意見陳述時，批評新規將導致反LGBT+的聲浪。
德州先前已經禁止學校圖書館陳列有害讀物，但是利格市的新法等於又將禁令擴大到一般圖書館，因此才會引發民眾反彈。更何況，最初的草案是要求，為了避免10歲以下的兒童接觸到性行為、裸體、性意味與相關話題，以及性向認同與性別取向，相關書籍都應該移除，但最後定案時才因為爭議太大，修改為避免18歲以下未成年人接觸到不良資訊，因此禁止戀童癖、亂倫、強迫或虐待性行為，以及美化相關情節的書籍。
民眾的反對意見包括，醜化LGBT+社群，將他們與性侵犯、戀童癖畫上等號。其他的人則說，公立圖書館本來就已經有內規了，排除淫穢書刊，市議會此舉等於畫蛇添足。不過利格市長Nick Long不同意，強調議會是在解決問題，市府一定會聆聽市民意見，並且確保家長才能限制小孩的閱讀範圍。
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