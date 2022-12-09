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休士頓亞裔商會 新會長宣誓上任

記者封昌明／休士頓報導
亞裔商會會長Sydney Dao(右)由前會長May Wang手中接下會長信物。（記者封昌明／攝影）
亞裔商會會長Sydney Dao(右)由前會長May Wang手中接下會長信物。（記者封昌明／攝影）

亞裔商會（ACC）12月8日舉行年會暨會長交接典禮，哈里斯縣第四區區長Jack Cagle、休士頓前市議員Matha Wong、都前往觀禮，並發表賀詞，感謝前會長May Wang在任內卓越的貢獻，場面隆重。

Jack Cagle上台接受May Wang頒發的獎座，感謝他在任內對亞裔社會的貢獻，並期勉他再接再勵，日後有機會多來參加亞裔商會的活動，獲得他當場應允，他並以四個BE的大寫來勉勵商會及自己凡事都要親力親為，多跑現場，多為民眾服務才能獲得選民的支持。

前會長May Wang(圖左）贈狀感謝第四區區長Jack Cagle。（記者封昌...
前會長May Wang(圖左）贈狀感謝第四區區長Jack Cagle。（記者封昌明／攝影）

所有2023年新的理事會團隊在新會長Sydney Dao的帶領下上台與來賓見面，Matha Wong要求所有理事舉起右手宣誓，保證就任以後，將依ACC的會員規章行事，獲得所有理事首肯。

已有32年歷史的亞裔商會一直為休士頓的商界提供服務，他們是一個多元族群化的的商會，專注於為所有亞洲國家增加與本地和海外亞裔社區的業務，並促進休士頓的整體經濟繁榮。 他們每年都會在全市舉辦多種活動，以鼓勵商會會員的業務發展。

亞裔商會（Asian Chamber of Commerce）地址：3535 Briarpark Drive Houston, TX 77042，電話：(713) 782-7222，郵箱：[email protected]

在休士頓前市議員Matha Wong(右一）見證下，宣誓就職。（記者封昌明／攝影...
在休士頓前市議員Matha Wong(右一）見證下，宣誓就職。（記者封昌明／攝影）

亞裔 休士頓

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