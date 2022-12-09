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「海之誘惑」遊輪 德州新港口首航

編譯組／綜合報導
「海之誘惑」遊輪日前首度自蓋文斯頓港出海。(蓋文斯頓港臉書)
「海之誘惑」遊輪日前首度自蓋文斯頓港出海。(蓋文斯頓港臉書)

蓋文斯頓港(Galveston)的加勒比海皇家遊輪(Royal Caribbean)新碼頭剛完工啟用，公司把「海之誘惑」(Allure of the Seas)調到這個港口使用，這艘22萬5000噸的大船堪稱是海上城市(floating city)，遊輪上吃喝玩樂的項目極多。

海之誘惑全長1187呎(約362米)，有2700多個客艙、24座乘客用電梯、一座滑冰場(ice rink)、四座游泳池、一座旋轉木馬(carousel)、多間精品服裝與飾品店(boutique shops)、一座板球場(pickleball court)、一座迷你高爾夫球場(mini-golf course)、一座衝浪模擬池(surfing simulator)、兩面攀岩壁(rock climbing walls)、一條跑步道(running track)、一條滑翔纜(zip line)，餐廳和酒吧加起來一共有34間，還有一個在許多樓層之間升降的雞尾酒吧(cocktail bar)。

這艘遊輪並不是新船，它其實已有12歲，但這是它第一次從德州的港口出發，而且是歷史上從德州出發的遊輪中最大的。全世界目前使用的遊輪中，海之誘惑是第五大，上個月從蓋文斯頓港首航的這趟航程，是為了慶祝加勒比海皇家遊輪在該港斥資1億2500萬元的豪華碼頭與航廈(luxurious terminal )的完工。

有人說，搭遊輪旅行好像是跟幾千個陌生人一起被鎖在購物中心裡，然後被推到海上過幾天日子，雖然吃喝玩樂的項目樣樣俱全，但這種旅遊方式顯然並不健康。不過對某些人而言，特別是年長者或行動能力有限的人，這倒是很合適的方式，畢竟比起搭飛機、長途開車、找旅館、找餐廳的旅遊方式省了很多麻煩。另外，如果懂得如何充分享用船上的各項運動休閒設施，旅途上的生活方式還是可以很健康，但需要自己有自動自發的動力，而不是只輕鬆的吃喝、休息、賞景、看秀。

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