國泰基金會年度獎學金 德州2人獲獎

2022年度國泰銀行基金會獎學金獲得者。（國泰銀行提供）

國泰銀行基金會公布2022年度獎學金的獲獎名單，共有20名高中生獲得每人1000元獎學金。這些學生於今年秋季開始全職就讀四年制大學，他們所獲得的獎學金會用於支付其大學學費。

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監William E. Becker表示：「我謹代表國泰銀行基金會向獲得獎學金的同學們致以誠摯的祝賀。他們在學業上的成就、卓越的領導力以及對社區服務的熱忱，讓我們印象深刻。」

國泰銀行基金會聯合主席Deborah Ching向亞太社區基金會（APCF）表示感謝。過去四年，亞太社區基金會一直擔任國泰銀行基金會獎學金的項目管理員。

今年，國泰銀行基金會共收到了314份獎學金申請，申請人分別來自加州 、紐約州、華盛頓州、伊利諾伊州、德州 、馬里蘭州、麻州、新澤西州 及內華達州。本屆獎學金德州地區有兩位獲得者：David Dzul、Jean Botani等。

國泰銀行基金會成立於2002年，將推動價廉租房、社區和經濟發展及教育視為己任，並支持有益於社區進步、和文化與藝術、健康與社會福利、環保與公眾服務相關的項目。了解更多信息，請瀏覽cathaybankfoundation.org。