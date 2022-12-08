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休士頓罪惡指數全美第四 但「沒壞到骨子裡」

編譯組／綜合報導
休士頓在網路平台WalletHub的罪惡指數中排名第四。圖為聖經的七宗罪。（Getty Images）
休士頓在網路平台WalletHub的罪惡指數中排名第四。圖為聖經的七宗罪。（Getty Images）

個人理財網站「荷包袋」(WalletHub)的最新分析指出，在全美182個人口眾多的都市中，休士頓的「罪惡指數」綜合排名第四。前三名分別是拉斯維加斯、聖路易斯、費城。

荷包袋網站的「七大罪」中，休士頓在「易怒」的排名高居第五，「嫉妒」與「虛榮」也排名第六，更在「欲念」屈居第三，僅次於洛杉磯與亞特蘭大。另外，家庭暴力總數（Gross Domestic Evilness，GDE）上，休士頓也高據德州首席，第二名的達拉斯只拿到第16名。

休士頓紀事報認為，休士頓也不是每樣都壞到骨子裡，包含暴力犯罪與霸凌的「仇恨」類中，休士頓排名第31，「雖然路怒幾乎等於哈里斯縣的流行病了」。另外，休士頓紀事報也說，雖然在一堆惡人當中，休士頓也還是有好人的，「浪蕩」排名第149，「貪婪」逼近毫無貪念。

荷包袋網站的數據來源包括聯邦人口普查局（Census Bureau）、聯邦調查局（FBI）、聯邦疾病防治中心（CDC），與Google廣告、約會軟體Tinder等網路平台。分析對象則來自人口最多的150個大城，以及人口較少的州的第一與第二大城。「七大罪」分別是「易怒與仇恨」（Anger & Hatred），「嫉妒」（Jealousy），「浪蕩（放浪形骸）」（Excesses & Vices），「貪婪」（Greed），「欲念」（Lust），「虛榮」（Vanity），「懶惰」（Laziness）。

休士頓 聯邦疾病防治中心 暴力犯罪

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