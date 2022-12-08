德州人語／中資房企在美拋售自救有用嗎？

德州人語。

眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓賣了。11月9日，中國國資背景的地產企業綠地控股，以5.04億美元價格虧損出售其位於洛杉磯市中心的豪華公寓大樓，降價近30%，這是近期「拋售大潮」中的又一次巨浪拍案，濺起水花一片。

據MSCI的房地產 數據顯示，2013至2018年間，中資企業買入的不動產資產約520億美元，而2019年以來中資企業賣出的美國不動產資產高達236億美元。當初在全球市場瘋狂收割的中國房企近一年來紛紛離場，昨天的凱旋之師，緣何今日走進了華容狹道。

在中國近三年以來高強度嚴苛的疫情管控政策下，房地產的開發、銷售和整體房價，受到著前所未有的衝擊。據巴克萊銀行最新發布的研究報告稱，中國地產業已經進入第十個季度的衰退，而這也是有史以來最長的一次。以往中國房地產市場的衰退一般延續四至五個季度。除了中國境內的疫情影響，海外項目的收益下滑也是中國房企選擇退出美國的原因之一。受當下高利率環境和政府的嚴格的出租條例影響，不少中國房企不得不處置其海外資產以自救。CRIC數據之前顯示，2020年，中海地產、龍湖集團、萬科的境外項目銷售業績分別同比下滑59.5%、45.4%和29.2%。

而自2021年以來，房企的債務壓力與日俱增，這也是另一個促使中資房企處置海外資產以優化債務的主要原因。根據彭博社統計，在2023年底之前，中國房地產業將有千億美元的巨量需償還債務到期。

在2022年上半年的財報數據中，碧桂園、萬科、綠地等龍頭房企的總債務均在1.2至1.5兆元人民幣（約1676至2095億美元）。準業主們的預付房款、向銀行申請的貸款 、在中國境內外市場發行的債券 、對下游供應商的欠款──這些全都是已經壓在駱駝背上一疊又一疊沉重的稻草，而至於最後將它壓垮的那根稻草從何而來，時間可能會隨時給出答案。

另外，自2021年下半年以來，中國房地產企業評級又遭國際評級機構下調。且下調範圍從從出險房企到優質龍頭房企，均無倖免。評級下調後，那些原本可以投資購買這些房地產企業債券的金融機構可能無法再繼續認購房地產企業的債券。同時，因為債券評級下調，債券在二級市場的流動性也會降低，對中國房企來說無疑雪上加霜。

就在近日，中國人民銀行宣布將向市場上的主要金融機構提供低息貸款，以便後者購買房企債券，支持受到重創的房地產市場。中國最大的幾家商業銀行也分別與一批大型房企簽約提供意向融資，已披露的授信意向額度合計為人民幣1.27兆人民幣（約1776億美元），隨即引起中國地產股票的反彈。

拋售海外資產，是因為很多中資地產企業「病」了。銷售的蕭條、海外項目收益的下滑，已經讓他們自己的「造血器官」逐漸衰竭，正常的血液循環已經很難維持身體的健康運行。而評級的下調和外部壓力，讓他們想要接受「輸血治療」卻又面臨著「無人獻血」的處境。在這種情況下，不得不拋售海外資產「割肉賣血」以維持生命等待更多的「醫療救治」。當下，他們急切地需要輸血，解決負債問題迫在眉睫。

而近期開始頻繁在中國內部出台的政策能否真的「救命」，還不得而知。輸血還要看血型，而當下真正和中國地產企業「血型匹配」的血液又在哪裡？