達拉斯商店門前 掛控戀童癖橫幅

一條白色橫幅，上面用紅色寫著「戀童癖者」（pedophiles），擋住達拉斯北園購物中心巴黎世家的店門。(Dallas Texas TV)

休士頓紀事報報導，時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）日前推出的兩支廣告，引發保守派嚴重反對聲浪。該品牌位於德州 達拉斯門店前，上周懸掛一條印有「嚴重指控」字樣的白色橫幅，這是這場爭議的後續發展。

達拉斯德州電視台日前在推特上發布一張圖片，顯示一條白色橫幅，上面用紅色寫著「戀童癖者」（pedophiles），擋住達拉斯北園購物中心（Northpark Mall）巴黎世家的店門。目前尚不清楚誰張貼這張橫幅，媒體多次聯繫該店未果。

幾周以來，這家西班牙時裝店一直面臨爭議，此前該品牌發布一項名為「巴黎世家禮品購物」（Balenciaga Gift Shop）廣告，主題是孩子抱著絨毛玩具，穿著看似束縛的衣服。

該宣傳活動於11月16日開始，其中有六名兒童手持裝飾成泰迪熊模樣的手提包，手上戴著皮套和漁網上衣。根據紐約時報 ，該品牌11月21日推出另一項宣傳活動，包括最高法院關於兒童色情法律判決文件，這些文件以道具形式，散落在這些兒童模特兒的背後。

這兩場宣傳，引發保守派人士批評。福克斯新聞卡爾森（Tucker Carlson）在節目中批評，稱這是好萊塢菁英參與的一場陰謀，目的是促進戀童癖和販賣兒童。

不少抖音 網紅銷毀或扔掉巴黎世家的服裝走紅。截至5日，帶有#boycottobalenciaga標籤影片，獲得上億觀看次數。

該品牌上周在「滾石」雜誌的一份聲明中，對這些廣告表達歉意，「我們的絨毛熊包不應以兒童為主角。」