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女稱耶穌要她開逃生門 飛機被迫轉降

編譯組／綜合報導
航班飛行中，休士頓女子卻試圖開機門，最後遭到羈押。圖為嫌犯Elom Agbegninou。（FOX）
航班飛行中，休士頓女子卻試圖開機門，最後遭到羈押。圖為嫌犯Elom Agbegninou。（FOX）

德州休士頓飛往俄亥俄州哥倫布（Columbus）的一班客機，11月27日被迫轉降阿肯色州小岩城，因為機上34歲的女子Elom Agbegninou宣稱耶穌指示她去開啟逃生門、以便通往俄亥俄，但是當時班機才起飛30分鐘，且位於3萬7000呎的高空，因此其他人動手制伏她後，班機緊急轉降小岩城，並由警察將她移交聯邦司法單位。

阿肯色州東區聯邦法院最後裁定，羈押Elom Agbegninou並指控攻擊、騷擾他人等罪。專家認為，Elom Agbegninou不像是受到藥物影響，比較像是心理疾病，但是美國不能限制患者的行動自由，因此Elom Agbegninou說她自己買的機票、沒有告訴先生，並無不當之處。

只是當飛機升空後，Elom Agbegninou卻開始大吼大叫，聲稱耶穌指示她去開逃生門，這卻會危害其他人的安全，因此乘客與空服員可以限制她的行動。但當Elom Agbegninou被壓制後，卻咬傷一名乘客的大腿，因此在降落後，這名乘客已經到醫院施打抗生素與肝炎疫苗。

據機上乘客轉述，Elom Agbegninou多次大聲嚷嚷，說「是耶穌要我去開門的」，還說「是耶穌要我去俄亥俄的」。另外，Elom Agbegninou據稱也不斷強調，「我命不足惜」（I'm not worthy.），接著唱起聖歌。

聯邦航空管理局（FAA）截至2022年11月1日的統計，班機發生旅客滋擾事件已達2178起，最高可以裁罰3萬7000元，求取民事賠償2萬5000元。FOX 26的法律顧問Chris Tritico表示，這起事件的起因應該是心理疾病，但是法律並未限制患者的行動自由，而且在飛行當中能夠決定如何處置的只有機長，連聯邦航空警察都不能主動要求轉降。

警察 阿肯色州 俄亥俄州

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