陽光活動中心紀佐閩退休 離情依依

會員周久、張秀君代表致贈紀念品給紀佐閩(中)，希望他以後睹物思人。（記者封昌明／攝影）

陽光活動中心經理紀佐閩即將榮退，該中心集合了40餘位會員12月6日在音樂教室為他舉辦歡送會，主持人朱靜芬為大家播放了「感恩的心」感謝他22年來的奉獻。

(影音來源：記者封昌明)

會員劉禎、周久先後上台發表感言，大家都對他的榮退感到不捨，但也祝福他往後可以好好在家陪伴家人享受天倫之樂，會員的深厚情誼打動了紀佐閩的心，場面溫馨感人。

在陽光已有10餘年的劉禎老涙縱橫地表示，離別總是難過的，回憶這麼多年來紀經理對老人們無微不致的照顧，雖然他在陽光的年資不深，但他看到紀佐閩每天忙進忙出為老人提供各項服務，他深致謝意，雖然他們感到不捨，但也為他能回歸家庭感到開心。

會員周久代表大家感性發言表示，以後再也看不到紀佐閩忙碌的身影了，此時此刻她們的心情難以言表，為了感謝他多年來的照顧，特別買了一座紀念品聊表心意，希望紀佐閩日後睹物思人，常回來陽光看看老朋友。