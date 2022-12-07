陽光活動中心紀佐閩退休 離情依依
陽光活動中心經理紀佐閩即將榮退，該中心集合了40餘位會員12月6日在音樂教室為他舉辦歡送會，主持人朱靜芬為大家播放了「感恩的心」感謝他22年來的奉獻。
(影音來源：記者封昌明)
會員劉禎、周久先後上台發表感言，大家都對他的榮退感到不捨，但也祝福他往後可以好好在家陪伴家人享受天倫之樂，會員的深厚情誼打動了紀佐閩的心，場面溫馨感人。
在陽光已有10餘年的劉禎老涙縱橫地表示，離別總是難過的，回憶這麼多年來紀經理對老人們無微不致的照顧，雖然他在陽光的年資不深，但他看到紀佐閩每天忙進忙出為老人提供各項服務，他深致謝意，雖然他們感到不捨，但也為他能回歸家庭感到開心。
會員周久代表大家感性發言表示，以後再也看不到紀佐閩忙碌的身影了，此時此刻她們的心情難以言表，為了感謝他多年來的照顧，特別買了一座紀念品聊表心意，希望紀佐閩日後睹物思人，常回來陽光看看老朋友。
在夫人陪同下，身穿台灣黃埔軍校42期運動衫現身的紀佐閩感謝大家的厚愛，他表示，退休後陽光活動中心仍然會在負責人鄭小姐的率領繼續為老人提供更優質的服務，他有機會一定會回來陽光和大家共進午餐，希望大家秉持支持他的心，以後繼續支持陽光活動中心。
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