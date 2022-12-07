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同性戀看法分歧 逾400教會脫離教派

編譯組／綜合報導
同性戀與同性婚姻議題，造成聯合衛理教派的不少教會出走。(KBTX電視台)
同性戀與同性婚姻議題，造成聯合衛理教派的不少教會出走。(KBTX電視台)

上周末在德州兩個地方舉行的宗教大會中，一共有400多個衛理公會教堂宣告脫離「聯合衛理教派」(United Methodist Church Denomination，簡稱UMC)，學者表示這個結果完全不出意外，社會文化的變遷造成派系之間的決裂。

　UMC是美國基督信仰的最大派別之一，上周六(3日)舉行的「德州西北地區聯合衛理教堂大會」特別會議上，有145個教會宣布退出UMC，這些教堂遍及於西德州與鍋柄地區。同日在休士頓舉行的UMC德州年度大會(Texas Annual Conference)上，德州東部598個會員教會中又有294個宣布脫離，兩個數字加起來超過400。

　雖然這個結果有重大的歷史意義，但完全在宗教學者的意料之中。奧斯汀德州大學的宗教研究教授查德希勒斯(Chad Seales)指出，這些離開的教堂主要是由保守派的牧師主持，他們主張以聖經的每一個字句作為社會準則，這次的脫離行動主要是因為同性戀與同性婚姻的議題，保守派認為戀愛與婚姻只限於一男一女之間，而比較自由派的牧師認為同性的戀愛與婚姻是可以接受的，教友可以是同性戀者、雙性戀者或變性人。

　希勒斯教授又指出，教會牧師之間的分歧，從1980年以前就已經出現，最近這些年因為政府法規與社會文化的變遷，造成保守與自由派系之間的鴻溝越來越深，1960-1970年代的民權運動(civil rights movement)和女權運動(women’s rights movements)對教會造成重大衝擊，願意適應社會變遷的牧師認為教會應該與現實結合，但保守派卻認為聖經的律法是唯一的根據，不容牧師與教友有所妥協。

　UMC的現行教規中對婚姻的敘述是：婚姻是一男一女之間的結合，UMC不縱容同性戀。但UMC並不嚴格執行教規，導致保守派的不滿，以脫離教派作為抗議行動。偏自由派的牧師則希望UMC修改教規，明文准許同性戀。

德州 同性戀 休士頓

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