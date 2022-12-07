德州副州長派屈克：明年重點是減稅

德州副州長派屈克。（TNS）

德州 副州長派屈克（Dan Patrick）因為兼有參議會議長身分，因此在對議會2023年的立法計畫表示意見時強調，明年的重點就是減稅，特別是家戶與個人產業稅。他強調，明年就是為德州未來百年奠定基礎的最好時機，鑒於德州的稅負甚至比加州 還種，而且政府歲入又有270億元的盈餘，此時不減更待何時。

派屈克強調，他所領導的第88屆議會明年的首要目標就是提高產業稅免稅額，其次是提高邊境 防衛與強化電網。基於270億元的歲收盈餘的事實，他認為德州可以負擔的起減稅的衝擊，確實減少民眾稅負將能為德州百年宏圖打好基礎，更何況德州許多稅額比萬萬稅的加州還高，這對德州人來說並不公平。

德州議會2023年1月10日才會正開議，但是目前已經開始提交草案，因此派屈克此時表態正是時候。他提及的家戶產業稅抵免額增加，幅度在4萬元至6萬或6.5萬元之間，但是依照德州州憲的規定，應該不會高於6萬元。派屈克說，州政府稅收將因此減少20億元，但是「這是值得的」。

德州房價最高的地區之一是休士頓－伍德蘭－糖城都會區（Houston-Woodlands-Sugarland），每戶中位價在34萬6000元。對於個人產業稅，派屈克則希望抵免額高於現有的2萬5000元，不過相關提案仍待議會確定，因此他並未透露額度。

派屈克指出，稅法修正案的提案將由參議員Charles Schwertner負責，草案同時也將增加應急基金的額度，因為德州在現在的預備金之外確實還需要第二預備金。不過，派屈克仍然強調，既然稅收已經增加如此多，還富於民也是應該的。