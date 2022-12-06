眾議會第135選區 麥克梅指選票欠缺拒認輸

落敗的共和黨籍的候選人麥克梅，要求眾議會第135選區選舉無效。(Mike May臉書)

德州 眾議會第135選區的選舉結果早已揭曉，但共和黨 籍的候選人麥克梅(Mike May)不肯認輸，他已向州務卿辦公室提出陳情，要求州議會宣告上次選舉結果無效，另外要再進行一次投票 。

11月8日的選舉中，代表休士頓部分區域的第135選區計票早已完成，民主黨的約翰羅森索(Jon Rosenthal)的票數比麥克梅多出6000多票，票數並不接近，而且已經被州務卿辦公室認證。但麥克梅至今不肯向對手認輸，他效法川普的榜樣，堅持自己沒有落敗，是因為選舉日當天有些投票所出現紙張選票欠缺的問題，才導致他沒被選上。

麥克梅已向州務卿辦公室( Secretary of State's Office)提出陳情(petition)，州務卿辦公室在11月底已把麥克梅的陳情書轉交給眾議會議長戴德菲蘭(Dade Phelan)，如果議長認為麥克梅的抗爭有理，可以成立一個委員會來調查這個事件。但如果議長認為這項抗爭沒有依據，可以宣告麥克梅的投訴是「草率興訟」(frivolous)，然後對陳情不再理會。雖然州眾議會確實有這樣的權力，但已有40多年沒實行過。

敗選拒不認輸似乎是共和黨的專利，1873年接近年尾的選舉中，在任的德州州長艾德蒙戴維斯(Edmund Jackson Davis)在競選連任時，以4萬2633票對8萬5549票敗給民主黨的李查寇克(Richard Coke)，但他拒絕交出政權，指稱選舉有舞弊。

新州長上任日他把自己反鎖在州長辦公室裡，並且負隅頑抗數日，他發電報給也是共和黨籍的總統尤里西斯格蘭特(Ulysses Grant)，請他派遣聯邦軍隊前來幫他翻轉，但格蘭特總統請他尊重選民以選票表達的意願，這時他才從辦公室出來，但他離開時又把辦公室反鎖，寇克的支持者最後用斧頭把門砍破，寇克才得以進入辦公。