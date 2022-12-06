休城水廠老化 致斷電影響水質

報告指出，11月27日失去電力的休士頓東淨水廠，需耗資數百萬元進行升級或更換。（KPRC 2）

根據休士頓 KPRC電視台獲得一份工程報告指出，由於條件惡劣，11月27日失去電力的休士頓東淨水廠（East Water Purification Plant，EWPP），需耗資數百萬元進行升級或更換。

KPRC 2報導，這座淨水廠營運著三座工廠，替休士頓地區約200萬客戶提供服務。

11月27日，淨水廠主變壓器和備用電壓器停電，該市發布用水須燒開的通知（Boil Water Order）。儘管一個半小時後恢復供電，但水壓下降至臨界值，全城下令進行預防措施。休士頓市長特納（Sylvester Turner）表示水質測試無誤後，該市24小時後解除燒水通知。

AECOM Technical Services, Inc.2021年10月發布這分報告，該公司評估後，確定了EWPP重大問題，特別是一號與二號電廠。

然而，報告並未表明對EWPP營運的工廠即將發生故障的擔憂。目前尚不清楚報告中提出的問題，是否與當天淨水廠停電有關。

特納回應KPRC 2 電視台稱，「報告並未表明，若不在下周前解決問題會發生什麼事，否則我們應該解決它。」

根據該報告，這兩家最老的淨水廠，未來五年內需更換一半以上設備。

AECOM將一號和二號廠85%的設備資產狀況，評為中等至極差（very poorly）。

報告推薦兩個方案：修復並繼續這三間廠的營運，或停用其中陳舊的兩個廠，擴建較新的第三廠。這些建議將涉及多個計畫，預計耗資超過11億元。

具體來說，AECOM估計約需4700萬元修復這三座工廠，包括需要於五年內修復的高度優先設備資產等。

然而，休士頓最高財務官布朗（Chris Brown）表示，目前沒有足夠資金支付整個計畫。

自該報告於去年公布以來，休士頓公共工程部發出兩次申請，包括側重於EWPP的機械和電路改進，解決水廠最緊迫的需求。目前該市與顧問進行談判，之後提交委員會。