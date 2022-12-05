成交量連9降 房價會崩盤？ 分析師建議別急於脫手

全美房屋成交量已連續九個月下跌。( 休士頓住房局）

到10月為止，房屋成交量已連續九個月下跌，德州房價 雖然仍在上升，但全美國的房價6月到頂後已開始下降，少數經濟學家預測「房價崩盤」(Collapse in prices)可能性增加，但屋主千萬別意氣用事、急於脫手。

房價極可能下跌的指標，除了成交量連續九個月下跌之外，還有單一住宅(single-family homes)存貨增加、房貸利率 趨近7%、潛在買家數量減少等。萬神殿巨觀經濟學研究所(Pantheon Macroeconomics)美國區塊的資深研究員克蘭西(Kieran Clancy)指出，一言以蔽之：「價格崩盤要來了！」(Collapse in prices is coming)。

萬神殿研究所預測房價會繼續下跌，最終會跌到全國6月高峰41萬4000元之下的20%水平，也就是跌到33萬元左右，這種跌幅用崩盤來稱可能太誇張。高盛 集團(Goldman Sachs)不久前還表示明年的房價會持平，但日前已經修改價格標的，認為明年房價會下跌4%左右，高盛指出：「高房價、高利率造成有財力購屋的人數大減，這種趨勢必然給房價造成壓力，價格必然下跌」。

不過大多數經濟學家預測房價不會有「崩盤」的現象，只是價格上有所修正，如果屋主的房子是自住屋，而且購入時是很低的利率，那就根本不需要考慮出售。目前經濟發展良好，失業率極低，絕大多數的房貸利率很低，因此現有屋跳票(default)的可能性很小。2008-2009的金融海嘯中次貸風暴引發的房價崩盤，應該不會出現在這次的跌價現象中。

經濟學家又表示，房價稍微下跌其實有益於促進房市的健康，現在買不起的人到時候會覺得撿到便宜，他們會進場購屋，這樣供需之間達到平衡以後，房價就會維穩。