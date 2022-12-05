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德州人語／黃皮膚怎成名校申請扣分項？

洛城人語

華人家庭自古都重視學習，所謂寒窗苦讀，一日考取功名乃人生四大喜事之一。靠知識的力量改變命運，是華人奉行多年的至理名言。然而這看似正能量的道理，如今飄洋過海到了美國，卻「水土不服」。如今考進名校，除了努力，還要看膚色。黃色皮膚如今竟成了名校申請的扣分項。

有人會有疑問，我黃色皮膚，在美國屬於少數族裔，申請學校應該是加分項啊，怎麼反倒要扣分？根據哈佛等奉行「平權措施」的大學，怪只怪你學習太好。

近日，「紐約時報」稱，亞裔生為了申請名校煞費苦心，需要隱瞞自己的種族，避談愛好，才可以增加錄取機率。其中哈佛大學和教堂山北卡大學為了「種族多樣性」，有意降低亞裔的錄取率。「學生公平錄取」（Students for Fair Admissions）組織以平權措施為由，將這兩所大學告上了最高法院，該案今年10月起開始聽證。該組織表示兩所學校在招生時故意提高亞裔生的錄取門檻，如果申請人是亞裔，則會在「個性評分」一欄打較低的分數。

支持平權措施的人說，這幾年亞裔生在名校的比率越來越高，在哈佛大學，2013年，亞裔生占20%，今年增長到28%，而亞裔在美國人口占比7%。相比之下，今年入學的學生中，非裔占了15%，拉丁裔占了13%，美國土著人口占了3%。哈佛大學表示，在考慮錄取的多樣性時，種族不是唯一因素，還包括學術興趣、地域、政治及社會經濟背景等，並非歧視亞裔生。

將在美人口比例與學校錄取人數比例掛鉤，本就不合理。兩者沒有必然聯繫，刻板將兩者對等，相當於抹殺個人的努力，阻止社會中人員的向上流動。而一味追求多樣性的錄取策略，削弱個人努力的作用，更是在開時代倒車。

或許有人會爭論，這樣不給弱勢群體一點優惠，只能讓好的家庭更好、壞的家庭更壞，陷入惡性循環。弱勢家庭確實需要幫助，不過不是白白給他們大學的錄取名額，而是要給他們更多讀書的機會，優化他們讀書的條件。名校的錄取是要靠自身的努力得來的，而不是能藉「出身」白得的。平權措施的初衷是好的，只不過用錯了地方。

不單單是以上兩所學校，「學生公平錄取」組織提出，過去十年來，有40多州的數百所大學都適用這種錄取方式。在美的華人家長，應該反對大學這種平權措施錄取政策。如今已是2022年，孩子們在申請學校時，還要對自己亞裔身分掩飾淡化，對自己的愛好避而不談，將自己包裝成一個不那麼亞裔的人，這簡直荒謬。

亞裔 哈佛大學 華人

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