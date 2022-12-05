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美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽揭曉 糖城2畫室參賽

記者封昌明／休士頓報導
味全德州分公司總經理李樂罡（後排左三）致贈味全冷凍食品給黃淑玲（左一）老師及獲獎的同學。（記者封昌明／攝影）
味全德州分公司總經理李樂罡（後排左三）致贈味全冷凍食品給黃淑玲（左一）老師及獲獎的同學。（記者封昌明／攝影）

2022美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽得獎名單已於日前揭曉，來自全美各地的參賽選手都屏息以待，所有優勝作品都會公布刊登於世界日報，並在12月1日至12月31日於活動官網(bit.ly/wcwj22)進行線上展覽歡迎僑胞上網瀏覽。

德州地區在該地味全公司總經理李樂罡的鼓勵下，有近20位選手參賽，按往年比賽成績，德州地區的表現都屢創佳績，他為了鼓勵小朋友再接再厲，12月3日親往各繪畫學校送上味全冷凍抹茶珍珠包、揚州手工系列紅豆包、上海春捲等暢銷產品，供家長及小朋友拿回家享用。

本次繪畫比賽主題為「家庭小廚師」繪畫比賽由美國味全公司及世界日報聯合主辦，採取線上線下雙途徑的投稿方式，最終收得來自全美各州超過830件作品，其中以紐約州、加州、紐澤西州、喬治亞州及德州居多。

已經參賽三年位在糖城Forever Creations畫室的黃淑玲老師表示，她開辦畫室的宗旨在由學習美術的過程中，培養兒童心理健康，及如何用美學自由的來表達自己的創意及想法。對每位學生因材施教，以小班為主。課堂上除了教美術繪畫技巧之外還特別著重於創造力。所以每位學生的創作都不一樣。

畫室學生得獎很多，其中包括德州州府general land office海洋環境保護的美術比賽Adopt A Beach program、味全公司全美每年二次美術比賽、福遍縣公立學校營養午餐美術比賽、公立學校yearbook cover design美術比賽，及其他機構的比賽。

她鼓勵學生參加比賽的目的是，學生可以從比賽的過程當中獲得更多知識及對日常生活的關注力。即使沒有得獎也能處之泰然，因為最大的收穫及獎品是在畫圖當中，獲得很多常識及繪畫技巧，而且從得獎作品中瞭解用不同的角度去思考一件事情。當然比賽得獎更高興，也增加對自我的肯定與信心，她非常感謝味全公司給在齡學生提供如此好的機會與平台。

JENI畫室負責人朱老師（後排左二）率領學生與李樂罡（後排右三）合影。（記者封昌...
JENI畫室負責人朱老師（後排左二）率領學生與李樂罡（後排右三）合影。（記者封昌明／攝影）

另一位參賽的JENI畫室負責人朱老師表示，她們目前的課程有：基礎繪畫、人物速寫、風景速寫、兒童創意畫、風景色彩、靜物色彩、 靜物寫生、人物色彩、水墨畫、創作畫、油畫、陶藝。教學模式：因材施教、小班授課、單獨講解、循環輔導。

朱老師有一個願望，就是讓每個喜歡畫畫的孩子都有機會進入繪畫的群體，接受正規的培訓，讓每個孩子在快樂中學習，感受藝術中的美。有意報名者請電：832-613-3400。地址：4899 HIGHWAY 6 STE 206C MISSOURI CITY TX 77459(糖城廣場內)。

德州 世界日報 公立學校

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