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休士頓5歲童遭8歲童槍殺 情況危急

編譯組／綜合報導
休士頓週末發生小孩持槍殺害另一孩童的慘劇，家長開始意識到讓孩童學習槍枝正確知識。（ABC 13/ 2018年槍枝安全報告）
休士頓週末發生小孩持槍殺害另一孩童的慘劇，家長開始意識到讓孩童學習槍枝正確知識。（ABC 13/ 2018年槍枝安全報告）

ABC 13電視台報導，休士頓週末驚傳「孩子開槍射殺孩子」意外事件。休士頓市警局（HPD）稱，一名五歲男孩3日下午，在休士頓東北部，遭一名八歲孩童開槍射殺，目前情況危急。

休士頓市警局官員表示，警方接獲報案後，當天下午12時30分左右抵達位於4905丹麥街（ Denmark Street），洛克伍德路（Lockwood Drive）附近的槍案現場。

根據警方初步調查，一名八歲兒童拿到槍之後，開槍射殺了這名五歲男童。根據報導，遭槍殺的男童緊急被送往德州醫療中心（Texas Medical Center）的赫爾曼紀念醫院（Memorial Hermann），傷勢嚴重情況危急。

警方表示，這名八歲孩子頭部似乎也有撕裂傷，也被送往醫院，但目前尚不知他如何受傷。

目前警方正調查發生槍案的原因。休士頓市警局表示，他們初步將槍案定調為意外事件，目前有三人遭拘留審問，但不清楚是否有人會遭到指控。

這起事件發生後，有家長思考帶著孩子上槍枝課程的重要性，讓他們了解如何正確、安全的使用槍枝，也讓他們了解槍枝的危險性，以及開槍後可能造成的嚴重後果等。

相關單位也呼籲有槍枝的家長，一定要將槍枝鎖好，放在安全處。

休士頓 德州

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