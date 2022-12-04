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休士頓男酒吧外吵架 遭槍殺

編譯組／綜合報導
休士頓東南部一家酒吧外，3日清晨發生致命槍案。（ABC 13）
休士頓東南部一家酒吧外，3日清晨發生致命槍案。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，休士頓東南部一家酒吧外，3日清晨發生致命槍案。根據目擊者稱，死者為一名年輕男性。

休士頓市警局（HPD）官員表示，他們在3日清晨5時左右接獲報案，稱海灣高速公路（Gulf Freeway）附近Fuqua街（Fuqua Street）的La Playita發生槍擊案，派員抵達現場。

市警局警官威爾遜（Mark Wilson）表示，「根據目擊者稱，一名男子離開這家夜間酒吧，遇到另外幾名男性，幾個人發生爭吵，接著該男子遭槍殺。目前案子調查中，我們沒有太多的事情可做。」

休士頓市警局表示，受害者年約20多歲，胸部和側面各中一槍。調查人員認為，他當時從酒吧出來是為了抽菸，槍擊案在這個時候發生。

至於槍案動機，目前尚不清楚。

威爾遜說，「這個地點有多個監控攝影機，幾乎遍及整個區域。我們準備申請搜查令，從這個地方開始調查。」

目擊者稱，他們無法確切描繪這群嫌犯，但告訴警方，這些嫌犯看上去約20多歲，事發後開著一輛紅色轎車逃逸。

去年11月，在同一家酒吧停車場也發生過槍案。47歲母親阿吉拉爾（Ada Beatriz Aguilar）被槍殺，La Playita的前保安卡斯蒂略（Moises Castillo）被控謀殺。

休士頓 槍擊 攝影

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