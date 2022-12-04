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江澤民逝世 中國變革導火線？

德州人語
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在中國高校掀起的白紙革命如火如荼之際，突然傳出江澤民逝世消息，中國網路一片懷念之聲。雖然江澤民執政時期，確有讓人詬病之處；但不可否認，中國社會風氣，有朝著更加開放的方向前進。而江的逝世，不知能否令中國的80、90後觸動；讓他們在懷念過去經歷過的好時代同時，加重對現狀之不滿。

俗話說，沒有對比就沒有傷害。江澤民擔任中共總書記時，雖然也被西方媒體稱為獨裁統治；但社會風氣之開放，遠勝習近平時代。這一點從被稱為第八藝術的電影中，就可見一斑。80、90年代的中國電影，可謂是百花齊放。姜文敢用文藝片的手法，拍文革時期的故事「陽光燦爛的日子」。北京電影製片廠用喜劇的形式，「命運喜歡惡作劇」諷刺中國官僚主義盛行。馮小剛導的是黑色喜劇，反應中美文化融合的「大腕」、「甲方乙方」。張藝謀講的是中國農村教育問題的「一個都不能少」，以及諷刺毛澤東若干政策的「活著」。

而反觀現在的中國電影，給人的印象就是「主旋律」當道，不是「戰狼」就是「長津湖」抗美援朝。中國從來不缺有才華的導演，但為何現在少有讓人眼睛一亮的作品推出。馮小剛在接受BBC專訪時，曾用「好萊塢的導演可以在舞台上跳舞，但我們可能要戴著腳鐐去跳舞」來抨擊中國的電影審查制度；另一位名導賈樟柯也曾於紀錄片中表示，中國電影行業的空間，已經小到「沒法在這個行業裡面做了。」

電影行業被嚴格監管，只是中國社會風氣不斷收緊的冰山一角；習近平治下的中國，對民眾生活的鉗制，可謂是深入方方面面。而這些限制，也隨著動態清零政策，被推向高潮。

回想新冠疫情之初，美國也採取封城抗疫，但因為政府「管」不住老百姓，中國網路上滿是嘲諷，美國的「民主」政治，不如中國的「專制」辦事情有效。甚至用美國染疫、死亡人數大增，來對比中國「清零」的成功，佐證中國政治的優越。

不過兩年過去，回過頭看，中國式封城似乎比新冠疫情更可怕。專制體制做事，或許能迅速起效，但他需要做自我反省適時調整時，卻阻礙重重。掌權者在一片「偉大光明正確」的聲音中，豈會願意承認錯誤；以致中國清零硬著頭皮走到黑，激得民怨四起。

江澤民在1989年六四學生運動後，被鄧小平扶持到中國權力頂峰。他在從上海去北京前夕，曾用詩「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」，回應鄧小平的調派。如今江澤民看到他欽點的接班人習近平，在中國開民主的倒車；於2022年中國各高校掀起的白紙革命如火如荼之時，「恰好」去世。不知此消息，是否會喚醒中國目前處於社會中堅力量的80、90後，讓他們懷念青年時期那個美好年代同時，為改變現狀作出「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的努力。

電影 江澤民 習近平

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