代言FTX出包 德州證券委員會調查柯瑞、布萊迪等名人

德州證券委員會擴大對FTX破產的調查，包括若干運動巨星也列入調查範圍。(德州證券委員會)

彭博新聞社(Bloomberg News)與德州 論壇報21日(周一)報導，德州證券委員會擴大對FTX破產 的調查，把包括柯瑞(Steph Curry)、布萊迪(Tom Brady)等運動巨星也加入調查的範圍，這些名人在電視上給FTX做廣告，可能涉及詐欺的行為。

德州證券委員會(Texas State Securities Board)在10月份就已經開始對FTX展開調查，FTX加密貨幣交易所讓德州居民開設的支息加密或幣帳戶(yield-bearing crypto accounts)似乎是把未登記證券(unregistered securities)賣給投資 人。11月11日FTX突然宣告破產，造成上千億的損失，委員會開始對名人為FTX大打廣告的行為深入探查，彭博新聞社21日率先報導調查案的擴大範圍，接著德州論壇報得到官方的確認。

德州證券委員的執法部門總監羅坦達(Joe Rotunda)指出，德州法律規定，任何人給其他人提供投資建議，必須是登記在冊的投資顧問而且必須提供投資項目的具體實情(material facts)，即使是名人也不例外。在FTX宣告破產之前的幾個月，NBA金州勇士隊(Golden State Warriors)的柯瑞、NFL坦帕灣海盜隊(Tampa Bay Buccaneers)的布萊迪在電視上大作廣告，相信有許多業餘投資人是因為這些大明星的背書而開設帳戶的。

知悉內情的人士指出，目前對名人打廣告召集大眾開戶的調查範圍主要是三大項：促銷人是否提供了具體實情、促銷人得到多少報酬、促銷廣告的內容是如何編寫與如何拍攝的。

另外，FTX宣告破產後不久，許多名律師已聯手在佛羅里達州的法院提出一項集體訴訟(class-action lawsuit)，法院文件列出的被告包括FTX前任執行長班克曼弗里德(Sam Bankman-Fried)、柯瑞、布萊迪以及許多幫助FTX促銷的名人。如今FTX捅出大禍，憤怒的投資人必然想讓惹出事端的人負責到底，只是現在還看不太出誰會人頭落地。