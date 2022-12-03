美墨邊界牆恐坍塌 司法部知情不報

德州米慎市附近的公費民造邊界之牆，早在2020年6月就出現地基崩壞的跡象。（ProPublica）

前任總統川普 推動新建美墨邊界之牆，其中米慎（Mission）附近長度3哩的界牆由私人企業Fisher Industries起造，然而不管是事前規畫或完工後的檢視，都發現這段界牆經不起大水沖刷。

美墨共同成立的「國際邊界與水源委員會」（International Boundary and Water Commission）因此藉由聯邦司法部 提告，最終與Fisher Industries達成決議，然而司法部明知工程卻有缺漏卻隱匿檢驗報告達一年之久，最近才在媒體威脅提告下被動公開，除了凸顯邊界之牆的先天缺失，還可能引發後續公款民造界牆的安全隱患。

最早報導此事的非營利新聞組織ProPublica與德州 論壇報（Texas Tribune），早已知道公款民造界牆的問題，也知道聯邦司法部早就委託工程顧問Arcadis做過評估，但當他們索要報告時，卻遭司法部以各種藉口推託，直到最近才在訴訟威脅下被動公開報告。而報告顯示，聯邦早就知道這段界牆根基不穩，但卻仍在2022年5月間與Fisher Industries和解，Fisher Industries除了必須負責每季檢查界牆、維持排水通道，並需繳交300萬元擔保金，以供緊急維修之用。

但是許多工程專家在接受德州媒體訪問時卻直指，界牆根基不穩，萬一暴雨導致格蘭德河（Rio Grande）水量大增，界牆可能因此倒塌，不僅浪費公帑，還可能引發美墨之間的國際問題。同時，有了這段界牆的先例，形同為未來公費民造的界牆大開方便之門，例如德州州長艾伯特就希望繼續興建1200哩的界牆。

聯邦司法部委託Arcadis所做的分析，發現米慎3哩長的界牆經不起類似1967年規模的大型暴雨，而且原本便宜行事興建的界牆地基根本不夠深，2020年就已經出現水流造成的罅隙，未來碰上豪大雨，根基會更為不穩。但經過邊界與水源委員會與Fisher Industries的三年爭訟，司法部最後卻僅僅要求對造維修並提供擔保。

邊界與水源委員會發言人Sally Spener表示，Arcadis的報告已經凸顯問題，他們擔心界牆未來會影響美墨關係。司法部則不願回應。Fisher Industries的委任律師Mark Courtois則說，他們不同意Arcadis的報告結論，也不同意委員會的看法，而且這段2019年起造的界牆沒有問題。

只是諸如南伊利諾州大學愛德華茲維爾校區（Southern Illinois University Edwardsville）地質學者Adriana E. Martinez等專家的看法，顯然與Fisher Industries相左。他們表示，Arcadis報告的每項結論都指出界牆對邊界的負面影響，聯邦與州政府到底還要多少證據才願意承認錯誤、拆除界牆，並禁止沿著格蘭德河續建界牆。

川普總統開始築牆計畫後，雖然Fisher Industries一度受挫，但最終還是在2020年2月完成全長3哩的界牆，政府負擔150萬元的興建費用，其餘則由Fisher Industries吸收。這段界牆只是川普整體計畫中唯二由民間承包的工程，但從動工之初就質疑不斷，因為民建的牆品質顯然低於聯邦自建者。