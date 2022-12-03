休士頓管線老舊 漏水通報日逾1100件

休士頓民生用水管線老舊，漏水案件單日通報超過1100件。（Getty Images）

休士頓 市區供水管線老舊，幹線與分支的漏水案件越來越多。市長特納（Sylvester Turner）本周在向市議會備詢時說明，他上任之初的單日漏水通報約400件，後來增加到700件，近來更飆升到1100件，凸顯問題之嚴重，因此他籲請議會同意撥款更新供水管線。

特納強調，市府已經焦頭爛額了，為了提高漏水處理能力，市府持續增加包商因應漏水案件，但是隨之而來的就是費用增加，基於氣候變遷 與本地天氣的轉變，休士頓市的供水基建已經不符現況了。

為了因應越來越多的漏水通報，特納說市府還會繼續增加包商，畢竟氣候條件越來越不同以往，漏水只會增加、不會減少，因此市府必須提前準備、做好準備。他也向議會承諾，市府會持續探討所有可能方案，以期緩解漏水問題；議會則准予工務局（Public Works Department）以九個月的時間改善維修問題。

各區議員有著不同問題，例如District C的Abbie Kamin就認為，市區的漏水案件明顯與氣候變乾有關，而且市府維修進度緩慢，他選區內的一件漏水案竟然從11月初到現在都還沒修好。他認為重點在於更換更耐用的管線，不然光靠修修補補，經費只會繼續增加。

District K的議員Martha Castex-Tatum則強調，市府必須強化資訊蒐集能力，以俾明確地向居民說明問題所在，特別是包商增加的努力，一定要讓市民知道。另外District I的Robert Gallegos則說，漏水頻傳一定導致用戶水費增加，他的選區民眾就反映現在的水費高得驚人。

At-Large Position 3的議員Michael Kubosh則強調，德州 政府不是有300億元預算，專款專用在基礎建設改善上，市府應該向德州爭取經費，用來改善休士頓的供水管線，不能讓人民的錢白白浪費。