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德州台僑年終餐會 蕭美琴親往同樂

休士頓訊
蕭美琴(前排左二)與德州鄉親同樂。（陳文珊提供）
蕭美琴(前排左二)與德州鄉親同樂。（陳文珊提供）

歲末年終感恩的季節，達福中華社團聯誼會與達拉斯台灣同鄉會為表達感恩與祝福，於11月30日晚間聯合舉辦德州鄉親年終感恩餐會，並歡迎首度到訪達拉斯的駐美代表蕭美琴到場與鄉親同歡，駐休士頓經濟文化辦事處處長羅復文、僑教中心主任王盈蓉、僑務委員蔡靜燦、陳世修、僑務諮詢委員詹正治、谷祖光、牟呈華與300餘位北德州僑學商界代表與台灣鄉親出席，更有多位休士頓、聖安東尼及奧斯汀僑領遠道前來共襄盛舉，場面盛大且溫馨和樂。

中華社團聯誼會鍾開瑞會長、達拉斯台灣同鄉會劉杏芳會長歡迎蕭美琴大使蒞臨達拉斯，身為客家族群的鍾開瑞特別以客家話致歡迎詞。蕭美琴致詞表示，對於僑界長期以來對台灣的堅定支持表達感謝，海外僑胞長期努力，對促進台美關係貢獻良多。

蕭美琴表示德州州長艾伯特(Greg Abbott)非常支持台灣，德州跟台灣關係越來越緊密，尤其在能源及科技領域，台灣能源仰賴從國外進口，德州又是台灣科技人才的搖籃，台灣與美國有非常多緊密互動，其中德州是非常強勁，也具象徵性，感謝僑胞長期的努力，促成台灣與德州之間的密切經貿交流。

蕭美琴更進一步分享駐美代表處三大工作重點，包括確保台灣安全、繁榮與尊嚴。

在安全部分，蕭美琴表示，台灣面臨最嚴峻的挑戰就是安全，因此防衛與安全是駐美處首要重點工作，未來會努力確保台灣具備足夠實力與能力，能捍衛台海和平穩定，以及自身民主自由。

在繁榮層面，蕭美琴指出，感謝台商對台美經貿交流做出卓越的貢獻，今年台美雙邊貿易超過百億美元，近年來全球經歷COVID-19造成供應鏈中斷，終於看到台灣的重要性。不僅在科技產業，在電動車、生技產業方面也凸顯出台灣的重要性。

除了結合台灣民間力量外，駐美處積極與理念相近夥伴合作，深化與他們的經濟夥伴關係，目前已有大幅進展，包括雙邊貿易談判已啟動台美21世紀貿易倡議，未來將可預見雙邊貿易協定及初步成果。在建立諸多經濟合作平台與對話也有相當成果，包括與國務院進行新經濟議題的戰略對話、與貿易談判代表恢復定期的TEFA對話。未來鼓勵德州政府在台設立辦事處深化經貿往來。

在尊嚴方面，也就是爭取台灣國際空間，讓台灣人走向世界有尊嚴，以身為台灣人為榮。疫情期間僑胞的慷慨貢獻，讓美國主流社會了解明白台灣良善力量是值得支持的；透過美國的合作，爭取國際組織內其他理念相同國家對台灣的支持。蕭美琴說，今年美國國會針對支持台灣有意義參與世界衛生大會決議案，獲得435票百分之百支持，不分黨派全面支持；未來希望大家一起努力，讓我們國際生存空間更寬廣，台灣國際參與及台灣人對國際的貢獻更有價值。

駐休士頓辦事處處長羅復文致詞表示今晚的感恩餐會意義重大，感謝鄉親不分彼此、不分族群，擁護中華民國支持台灣，未來將繼續推動台美經貿合作，並恢復行動領務。

餐會上，由墨西哥街頭樂團為鄉親們演奏 ，各僑團也帶來精彩表演，達福台灣商會熱情的德州牛仔舞，世華工商婦女企管協會北德州分會的手語舞，FASCA的鐵扇舞，還有達拉斯台灣同鄉會的歌仔戲等精采節目。會後，蕭美琴大使親切的與各桌鄉親合影留念。

當天晚宴出席貴賓尚有德州愛廸遜市（Town of Addison）市長周建源、布蘭諾市(City of Plano)副市長曹祖芳、全美FAPA前總會長吳明基、北美洲台灣人教授協會NATPA前會長蔡靜輝、達福台灣商會會長王嘉玲、北德州歌林郡台灣商會會長盧英蘭、世華工商婦女企管協會北德州分會會長李震台、奧斯汀FAPA會長楊碧珠、休士頓台灣同鄉會會長陳逸玲、休士頓台商會會長張園立、休士頓大專校聯會會長何怡中、台塑美國公司副總經理吳堯明、美南銀行董事長李承穗、聖安東尼台灣同鄉會會長羅麗明、聖安東尼台商會會長林樹強、台灣傳統基金會會長葉耀元、達拉斯華人活動中心李小濱委員以及FASCA義工。感恩餐會在抽獎後歡樂融合圓滿的結束。

蕭美琴（前排左二）、羅復文（左一）與德州鄉親同歡。（陳文珊提供）
蕭美琴（前排左二）、羅復文（左一）與德州鄉親同歡。（陳文珊提供）

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