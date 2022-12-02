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專家：假期染疫將增 重複感染機率高

編譯組／綜合報導
專家預測今年冬季新冠病例將再激增，許多人可能會再次感染。（Getty Images）
專家預測今年冬季新冠病例將再激增，許多人可能會再次感染。（Getty Images）

這個冬季是新冠疫情開始以來的第三個節日假期，和往年一樣，仍有數百萬美國人會在感恩節、聖誕節和新年期間出遊。

今年假期的公共衛生指南和過去有所不同，在疫情發生近三年後，強制戴口罩和保持社交距離等防疫措施基本上都已取消，大部分民眾都已接種疫苗和加強針，居家快篩盒成為人們主要的檢測方式。

儘管如此，由於出門旅遊和與親友聚會的人愈來愈多，專家預測今年冬季會再出現病例激增。除了新冠，各地醫院今年還得應付另外兩種傳染病，呼吸道融合病毒（RSV）和流感，醫療負荷量已呈現緊張狀態。

由於有許多人已經感染過一次或多次新冠病毒，這個假期的一個主要問題是：人們再次感染的機率有多高？

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「新冠病例會因假期旅行而增加，這是一定的。再次感染取決於幾個因素，包括變異病毒株、上次接種疫苗的時間、出現嚴重症狀的風險有多高、上次感染是何時等。」

陳子平強調，再次感染風險因人而異，但今年冬季許多病例可能都是再次感染。由於地方、州和國家的新冠病例追蹤數據十分分散，因此很難判斷疫情的嚴重程度。根據加州最新公布的數據，加州新冠病例已經開始增加。加州衛生廳表示，他們無法提供目前再次感染病例的數目，但指出，早期Omicron疫情在夏季高峰期時，約七分之一的加州人曾經重複感染。

理論上來說，已接種疫苗者的再次感染風險應該較低。但自2021年疫苗問世以來，新冠病毒不斷有新變異株出現，原始疫苗和加強針之間該相隔多久時間接種的建議現在已經縮短。美國疾病防治中心（CDC）最初建議，應該在接種原始疫苗後六個月接種加強針。不過，陳子平表示，隨著Omicron變異株逃避免疫力的能力愈來愈強，現在被視為「安全合理」的加強針接種時間，是離上次接種疫苗或感染後三個月。

陳子平表示，是否會再次感染也取決於行為。他建議，聚會最好在通風良好的地方舉行，若是旅行，建議將注意力集中在最容易感染病毒的情況，包括坐在前往機場的計程車或網約車上、在機場排隊安檢、美食廣場用餐、購買必須觸摸付款的東西、使用洗手間、坐在登機口等候和登機時。陳子平說，這是因為即使自己有戴口罩，但其他人可能沒有。

數據顯示，美國現在出現最多的病例是由Omicron亞型BQ.1和BQ.1.1造成的，占總病例數的近60%。

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