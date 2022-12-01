NFL巨星法蘭克郭爾 12月3日拳擊賽

NFL退休球星法蘭克郭爾轉戰拳壇發展，12月3日迎戰對手。(Frank Gore推特)

今年4月才剛從國家美式足球 聯盟NFL退休 的大明星法蘭克郭爾(Frank Gore)，轉陣到拳壇發展，12月3日(周六)晚間他將在聖安東尼奧與瑞克梅迪納(Rick El Castigo Medina)交鋒，頗令足壇與拳壇人士矚目。

郭爾現年39歲，他在國家美式足球聯盟的期間，創下聯盟歷史上衝鋒陷陣碼數第三高的跑鋒(running back)紀錄，僅次於達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)的艾密特史密斯(Emmitt Smith)和明尼蘇達州維京人(Minnesota Vikings)的沃特佩頓(Walter Payton)，因此稱他為美式足球巨星絕不為過。

郭爾在2005年的NFL選將秀中被舊金山49人隊(San Francisco 49ers)選中，前後10年在49人隊創下極多的紀錄。今年4月他宣布退休之前，與49人隊簽了一天的合約，這樣他就是以49人隊的身分退休，將來進入名人堂的時候，就是代表49人隊。

郭爾一向對拳擊有興趣，以他打美式足球的卓越體能，可以想像在拳壇應該有很大的殺傷力。他在4月份從美足退休以後，5月份在密西西比州比洛克希市(Biloxi)的一場拳擊賽中，在第四回合把雅亞歐洛倫梭拉(Yaya Olorunsola)技術性擊倒，成績相當優異。跑鋒是被衝撞機會最大的角色，而郭爾卻前後在NFL打了16年，這是極為罕見的。

12月3日的拳擊賽是在聖安東尼奧的福里曼展覽館(Freeman Expo Hall，地址：3201 E. Houston St San Antonio, TX 78219)舉行，美足球迷和拳擊粉絲都相當有興趣，最便宜的票每張是45元。他的對手梅迪納西班牙文外號叫「El Castigo」(懲罰)，因此如果被他的拳頭打到，肯定不會好受。梅迪納今年夏天首度在職業拳壇吞下一敗，他目前的戰績是13勝1負。