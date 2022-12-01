我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

NFL巨星法蘭克郭爾 12月3日拳擊賽

編譯組／綜合報導
NFL退休球星法蘭克郭爾轉戰拳壇發展，12月3日迎戰對手。(Frank Gore推特)
NFL退休球星法蘭克郭爾轉戰拳壇發展，12月3日迎戰對手。(Frank Gore推特)

今年4月才剛從國家美式足球聯盟NFL退休的大明星法蘭克郭爾(Frank Gore)，轉陣到拳壇發展，12月3日(周六)晚間他將在聖安東尼奧與瑞克梅迪納(Rick El Castigo Medina)交鋒，頗令足壇與拳壇人士矚目。

　郭爾現年39歲，他在國家美式足球聯盟的期間，創下聯盟歷史上衝鋒陷陣碼數第三高的跑鋒(running back)紀錄，僅次於達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)的艾密特史密斯(Emmitt Smith)和明尼蘇達州維京人(Minnesota Vikings)的沃特佩頓(Walter Payton)，因此稱他為美式足球巨星絕不為過。

　郭爾在2005年的NFL選將秀中被舊金山49人隊(San Francisco 49ers)選中，前後10年在49人隊創下極多的紀錄。今年4月他宣布退休之前，與49人隊簽了一天的合約，這樣他就是以49人隊的身分退休，將來進入名人堂的時候，就是代表49人隊。

　郭爾一向對拳擊有興趣，以他打美式足球的卓越體能，可以想像在拳壇應該有很大的殺傷力。他在4月份從美足退休以後，5月份在密西西比州比洛克希市(Biloxi)的一場拳擊賽中，在第四回合把雅亞歐洛倫梭拉(Yaya Olorunsola)技術性擊倒，成績相當優異。跑鋒是被衝撞機會最大的角色，而郭爾卻前後在NFL打了16年，這是極為罕見的。

　12月3日的拳擊賽是在聖安東尼奧的福里曼展覽館(Freeman Expo Hall，地址：3201 E. Houston St San Antonio, TX 78219)舉行，美足球迷和拳擊粉絲都相當有興趣，最便宜的票每張是45元。他的對手梅迪納西班牙文外號叫「El Castigo」(懲罰)，因此如果被他的拳頭打到，肯定不會好受。梅迪納今年夏天首度在職業拳壇吞下一敗，他目前的戰績是13勝1負。

足球 退休 NFL

上一則

德州人語／江澤民逝世引發的聯想

下一則

黎智英紀錄片 聖湯瑪斯大學播映

延伸閱讀

世足賽／迦納找孫興慜自拍很白目？ 日網友：南韓也幹過這種事

世足賽／迦納找孫興慜自拍很白目？ 日網友：南韓也幹過這種事
場邊人語／攻勢流暢 領先全場

場邊人語／攻勢流暢 領先全場
湯姆克魯斯 英女王生前最後巨星好友

湯姆克魯斯 英女王生前最後巨星好友
聖安東尼奧西郊 驚現巨大地底石窟

聖安東尼奧西郊 驚現巨大地底石窟
星際道具服裝店不關了 居民雀躍

星際道具服裝店不關了 居民雀躍
人與6狐共存 狐狸在後院生小孩 屋主索性讓牠們住

人與6狐共存 狐狸在後院生小孩 屋主索性讓牠們住

熱門新聞

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」海削120萬元 德州婦得款賭場光顧300多次

2022-11-29 20:56
費城29日傳出一起驚悚命案，警方接獲通報後發現一名婦女在自己家中被「斬首」、陳屍在廚房地板。(路透)

費城41歲女「遭斬首」陳屍家中 警方逮捕行為古怪鄰居

2022-11-30 11:08
前NBA巨星俠客歐尼爾奉行，外出一定要幫助某個人買件物品的原則。(Shaquille O'Neal臉書)

在達拉斯買房 俠客歐尼爾愛替人埋單

2022-11-30 02:00
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨