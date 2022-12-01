曾買賣動物遭訴 情色咪咪又被捕

翠霞邁爾今年10月在加州被警方逮捕，她涉及一宗美洲虎幼崽買賣。(加州中區法院)

德州一對鴛鴦大盜打廣告賣長頸鹿給外州買主，收了錢以後卻不交貨，勞伯森縣警局調查詳情後，取得法院頒布的逮捕令，兩人被關進勞伯森縣拘留所 ，媒體發現那名40歲的女子從前已因珍奇動物犯過幾次法規。

位於休士頓 西北邊約100哩的富蘭克林市(Franklin)屬於勞伯森縣(Robertson County)，這裡的「富蘭克林得來速野生動物園」(Franklin Drive-thru Safari)是傑森克雷(Jason Charles Clay)的產業，2018年他在翠霞邁爾(Trisha Denise Meyer)的介紹下，簽約出售一頭長頸鹿給外州的買主，買主付錢後始終沒收到長頸鹿，遂向執法單位投訴。

40歲的翠霞邁爾曾經出過大名，2016年她被休士頓市警局逮捕，因為她在賽普瑞斯區(Cypress)的住家裡竟然有三隻自由活動的老虎，還有一隻美洲獅(cougar)、一隻臭鼬(skunk)、一隻狐狸(fox)和其他種類的稀有動物，而住屋裡還住著幼兒，檢方給她提控危害兒童(child endangerment)的罪名，網友給她取了「情色咪咪」(Mimi Erotic)的外號，她在網路上大有來頭。

根據KBTX電視台的報導，該台發現勞伯森縣拘留所的入所名單上，27日(周日)出現了翠霞邁爾的名字，進一步向拘留所詢問後，發現她和克雷都已同時被逮捕入監。法院的文件上所做的勾記，代表偷取或詐騙的金額在3萬元到15萬元之間，所以長頸鹿的買家至少付了3萬元。

另外，翠霞邁爾今年10月曾在加州 被警方逮捕，她把一頭美洲虎幼崽( jaguar cub)賣給一位買家，那是瀕危的動物，是不能隨便買賣的，後來那位買家吃不消這隻稀有動物把牠給放生，警方追蹤以後發現是情色咪咪搞的鬼，把她逮捕後送到勞伯森縣來受審。