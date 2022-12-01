我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

曾買賣動物遭訴 情色咪咪又被捕

編譯組／綜合報導
翠霞邁爾今年10月在加州被警方逮捕，她涉及一宗美洲虎幼崽買賣。(加州中區法院)
翠霞邁爾今年10月在加州被警方逮捕，她涉及一宗美洲虎幼崽買賣。(加州中區法院)

德州一對鴛鴦大盜打廣告賣長頸鹿給外州買主，收了錢以後卻不交貨，勞伯森縣警局調查詳情後，取得法院頒布的逮捕令，兩人被關進勞伯森縣拘留所，媒體發現那名40歲的女子從前已因珍奇動物犯過幾次法規。

位於休士頓西北邊約100哩的富蘭克林市(Franklin)屬於勞伯森縣(Robertson County)，這裡的「富蘭克林得來速野生動物園」(Franklin Drive-thru Safari)是傑森克雷(Jason Charles Clay)的產業，2018年他在翠霞邁爾(Trisha Denise Meyer)的介紹下，簽約出售一頭長頸鹿給外州的買主，買主付錢後始終沒收到長頸鹿，遂向執法單位投訴。

40歲的翠霞邁爾曾經出過大名，2016年她被休士頓市警局逮捕，因為她在賽普瑞斯區(Cypress)的住家裡竟然有三隻自由活動的老虎，還有一隻美洲獅(cougar)、一隻臭鼬(skunk)、一隻狐狸(fox)和其他種類的稀有動物，而住屋裡還住著幼兒，檢方給她提控危害兒童(child endangerment)的罪名，網友給她取了「情色咪咪」(Mimi Erotic)的外號，她在網路上大有來頭。

根據KBTX電視台的報導，該台發現勞伯森縣拘留所的入所名單上，27日(周日)出現了翠霞邁爾的名字，進一步向拘留所詢問後，發現她和克雷都已同時被逮捕入監。法院的文件上所做的勾記，代表偷取或詐騙的金額在3萬元到15萬元之間，所以長頸鹿的買家至少付了3萬元。

另外，翠霞邁爾今年10月曾在加州被警方逮捕，她把一頭美洲虎幼崽( jaguar cub)賣給一位買家，那是瀕危的動物，是不能隨便買賣的，後來那位買家吃不消這隻稀有動物把牠給放生，警方追蹤以後發現是情色咪咪搞的鬼，把她逮捕後送到勞伯森縣來受審。

拘留所 休士頓 加州

上一則

國民黨海外部主任訪芝 感謝支持贏選戰

下一則

明州燈光之旅 打造夢幻聖誕吸睛 12/26截止

延伸閱讀

麻州華男開寶馬皇后區涉撞死長者 被捕控罪

麻州華男開寶馬皇后區涉撞死長者 被捕控罪
追兇39年 加拿大靠DNA逮2姦殺案嫌犯

追兇39年 加拿大靠DNA逮2姦殺案嫌犯
男與友人聚會喝酒失蹤 兩周後在港口航道發現浮屍

男與友人聚會喝酒失蹤 兩周後在港口航道發現浮屍
伊朗最高領袖外甥女被捕 錄影片呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係

伊朗最高領袖外甥女被捕 錄影片呼籲外國政府與伊朗政權斷絕關係
消失140年「稀有神鳥」重現 動物學家：像獨角獸稀有

消失140年「稀有神鳥」重現 動物學家：像獨角獸稀有
滅絕140年稀有鳥現身 科學家拍到超清楚森林漫步

滅絕140年稀有鳥現身 科學家拍到超清楚森林漫步

熱門新聞

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」海削120萬元 德州婦得款賭場光顧300多次

2022-11-29 20:56
費城29日傳出一起驚悚命案，警方接獲通報後發現一名婦女在自己家中被「斬首」、陳屍在廚房地板。(路透)

費城41歲女「遭斬首」陳屍家中 警方逮捕行為古怪鄰居

2022-11-30 11:08
前NBA巨星俠客歐尼爾奉行，外出一定要幫助某個人買件物品的原則。(Shaquille O'Neal臉書)

在達拉斯買房 俠客歐尼爾愛替人埋單

2022-11-30 02:00
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨