我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

黎智英紀錄片 聖湯瑪斯大學播映

【休士頓訊】
聖湯瑪斯大學在該校政治系主任葉耀元博士（左）與學生探討黎智英為自由奮片的故事。 （香港民主人士提供）
聖湯瑪斯大學在該校政治系主任葉耀元博士（左）與學生探討黎智英為自由奮片的故事。 （香港民主人士提供）

聖湯瑪斯大學日前在該校台灣與東亞研究計劃主任葉耀元博士率領的團隊主導下，播放了Acton Institute 的紀錄片「香港人：黎智英為自由的非凡奮鬥」，片中見證了一個人的勇氣和信念，即使面對中國政府的打壓，許多勇敢的香港人仍致力捍衛宗教、言論和結社的自由。

 Acton Institute 聯合創始人羅伯特·西里科神父 (Fr. Robert Sirico) 在電影中點出一個事實：「人類的自由實際上是由許多個人自由交織而成的，兩者同生同滅。」

此紀錄片講述香港商人黎智英如何發現自由的真諦。黎智英於 1948 年生於中國廣東省。他的父母是成功的企業家，在毛澤東上台後卻「成為人民公敵」。12歲時，黎智英偷渡到香港。登陸香港的第二天早上，當他發現早餐有很多選擇時，他哭了。因他突然明白：「我知道我有未來。」

隨著城市本身的發展，深受哈耶克 (Friedrich Hayek) 著作啟發的黎智英創立了自己的服裝生意，並很快成為成功的國際品牌。然而， 1989 年的天安門事件讓他認真思考香港的未來。他決定創辦一家敢言的媒體公司，作為守護言論自由的堡壘。可是，在2020 年中國政府在香港訂立國家安全法，並以此法逮捕黎智英，而他創辦的《蘋果日報》也被迫停刊。

這部電影包含了許多香港人努力維護自由、正義和法治的聲音，也見證信仰的力量。黎智英是天主教徒，他能欣然承受追求自由的代價，就是因為信仰。片中他說：「我確信，如果我做正確的事，力量就會到來。」

會場吸引了近百位關心香港民主發展的人士前往聆聽。（香港民主人士提供）
會場吸引了近百位關心香港民主發展的人士前往聆聽。（香港民主人士提供）

香港 黎智英 電影

上一則

NFL巨星法蘭克郭爾 12月3日拳擊賽

下一則

德州就業成長 明年可能趨緩

延伸閱讀

黎智英案 律政申請押後7天審訊 李家超：人大釋法後進行最適合

黎智英案 律政申請押後7天審訊 李家超：人大釋法後進行最適合
外商流失、政治因素 港勞動人口2年少10.2萬

外商流失、政治因素 港勞動人口2年少10.2萬
港區人大換屆選舉報名踴躍 盼為香港出力

港區人大換屆選舉報名踴躍 盼為香港出力
第3季新增97例 香港已有逾萬人染愛滋

第3季新增97例 香港已有逾萬人染愛滋
香港外國記者會獲港府續批租約 增維護國安條款

香港外國記者會獲港府續批租約 增維護國安條款
黎智英聘英律師案 李家超護國安 提請人大釋法

黎智英聘英律師案 李家超護國安 提請人大釋法

熱門新聞

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」海削120萬元 德州婦得款賭場光顧300多次

2022-11-29 20:56
費城29日傳出一起驚悚命案，警方接獲通報後發現一名婦女在自己家中被「斬首」、陳屍在廚房地板。(路透)

費城41歲女「遭斬首」陳屍家中 警方逮捕行為古怪鄰居

2022-11-30 11:08
前NBA巨星俠客歐尼爾奉行，外出一定要幫助某個人買件物品的原則。(Shaquille O'Neal臉書)

在達拉斯買房 俠客歐尼爾愛替人埋單

2022-11-30 02:00
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨