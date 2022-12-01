黎智英紀錄片 聖湯瑪斯大學播映

聖湯瑪斯大學在該校政治系主任葉耀元博士（左）與學生探討黎智英為自由奮片的故事。 （香港民主人士提供）

聖湯瑪斯大學日前在該校台灣與東亞研究計劃主任葉耀元博士率領的團隊主導下，播放了Acton Institute 的紀錄片「香港 人：黎智英 為自由的非凡奮鬥」，片中見證了一個人的勇氣和信念，即使面對中國政府的打壓，許多勇敢的香港人仍致力捍衛宗教、言論和結社的自由。

Acton Institute 聯合創始人羅伯特·西里科神父 (Fr. Robert Sirico) 在電影 中點出一個事實：「人類的自由實際上是由許多個人自由交織而成的，兩者同生同滅。」

此紀錄片講述香港商人黎智英如何發現自由的真諦。黎智英於 1948 年生於中國廣東省。他的父母是成功的企業家，在毛澤東上台後卻「成為人民公敵」。12歲時，黎智英偷渡到香港。登陸香港的第二天早上，當他發現早餐有很多選擇時，他哭了。因他突然明白：「我知道我有未來。」

隨著城市本身的發展，深受哈耶克 (Friedrich Hayek) 著作啟發的黎智英創立了自己的服裝生意，並很快成為成功的國際品牌。然而， 1989 年的天安門事件讓他認真思考香港的未來。他決定創辦一家敢言的媒體公司，作為守護言論自由的堡壘。可是，在2020 年中國政府在香港訂立國家安全法，並以此法逮捕黎智英，而他創辦的《蘋果日報》也被迫停刊。