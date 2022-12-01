德州就業成長 明年可能趨緩

德州就業成長2023年可能趨緩。(Unsplash/Tim Mossholder)

聯邦勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據顯示，達福地區（Dallas-Fort Worth）在內的德州就業 機會仍在快速增加，但是達拉斯聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Dallas）最新報告卻預警，德州在2023年可能出現就業機會增加趨緩的現象，換言之，雖然工作機會還是會增加，但是幅度不會再像2022年那麼驚人了。

多數經濟學者認為，面對2023年的到來，德州人最好做好經濟準備，年底長假期間最好別任意採購，特別是別買新車等大筆消費，因為當經濟趨緩時，接著會來的多半就是裁員潮，因此就算你真的很不喜歡現在的工作，巴不得離職，但面對新的一年，最好提前籌畫一下自己的職涯。

雖然經濟可能趨緩，但是現在的情勢卻有點詭譎，通膨大增但失業率卻低，因此使得預期經濟情勢難度更高。南衛理公會大學（SMU）的經濟學者Mike Davis就說，現在彷彿是海灘上出現北極熊，聯準會 （Fed）持續升息一定會導致車貸、房貸負擔增加，遲早一定會影響經濟，但是誰也說不準，聯準會能不能實現軟著陸。

在過去一年來，德州增加了55萬6000個職缺，年增4.3%。但是達拉斯聯準行的就業領先指標卻開始出現明顯下滑，代表著來年的職缺增幅可能縮小，失業率可能增加。Mike Davis認為，明年很可能會再出現經濟的負面消息，因此面臨年關將近，民眾除了要看緊荷包，最好也看緊飯碗。