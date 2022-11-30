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男與友人聚會喝酒失蹤 兩周後在港口航道發現浮屍

編譯組／綜合報導
休士頓港的航道發現一具男性浮屍。（示意圖，休士頓港臉書）
休士頓港的航道發現一具男性浮屍。（示意圖，休士頓港臉書）

休士頓一名26歲男子兩周前到一間酒吧與朋友歡聚後失蹤，哈里斯縣警局27日(周一)宣布，日前在休士頓港的航道中找到的一具浮屍確實是他，視頻中他離開酒吧時似乎被人追逐，讓他的家人認為極有可能是他殺致死。

　德拉諾柏克斯(Delano Burkes)的母親凱倫傑夫利(Karen Jeffly)指出，11月13日柏克斯告訴她，他要到休士頓高地區(the Heights)的酒吧和幾位朋友歡聚，但離開家以後就沒有回來。凱倫向市警局報案後，上電視請求民眾提供資訊，後來該地區的麥肯泰爾酒吧(McIntyre’s)把監視器的視頻交給警方，視頻中德拉諾步履不穩地走出酒吧，但附近其他商家的視頻中，似乎有人在追他，當時已是14日凌晨1時之後。

　「德州搜救」(Texas EquuSearch)的成員開始進行搜尋，25日在休士頓港的航道中發現一具浮屍，隨即通知哈里斯縣警局，警局的潛水人員把那具浮屍撈上船，然後交給法醫辦公室進行解剖驗屍。事實上德拉諾那天晚上跑了好幾家酒吧，這種作風叫「跳吧」(bar-hopping)，最後的結果就是喝得爛醉，當凱倫的母親看到那具屍體時，她知道那是她的兒子，縣警局在27日確認了屍體的身分。

　警方找到幾個那天晚上跟他喝酒的酒友，他們竟然是把他的車子開走，把他丟下不管，這就讓德拉諾的母親起了疑心，認為可能發生了爭執，最後有人把他追到半哩外的岸邊，把他推進水裡，而他因為醉得太過頭，沒辦法游泳上岸，溺死在水牛河口(Buffalo Bayou)中。

　每當有這樣的命案發生，警方自動會開案調查，縣警局正在等候法醫驗屍報告出爐，如果有他殺的嫌疑，會進一步深入調查本案。

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