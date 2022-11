在達拉斯買房 俠客歐尼爾愛替人埋單

前NBA巨星俠客歐尼爾奉行,外出一定要幫助某個人買件物品的原則。(Shaquille O'Neal臉書)

前NBA 巨星俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)今年在達拉斯買了一間房子,每當他到這裡來住的時候,就會給偶然碰到的民眾買禮物,已經有許多達拉斯人得到這位龐大聖誕老人的恩惠,事實上俠客少年時曾經在德州 住過。

俠客的父母在聖安東尼奧居住的時候,他是柯爾高中(Cole High School)的學生,在他領軍之下,柯爾高中創下36勝0負的戰績,並且得到全德州高中籃球總冠軍的頭銜,而且那是該校歷史上第一度奪得全州冠軍。接著他到路易斯安那州大(Louisiana State University)念書,在1992年的NBA選將秀中以整體第一名被奧蘭多魔術隊(Orlando Magic)選中。

根據達拉斯晨報的報導,俠客在6月份於達拉斯買下一棟內部5200平方呎的房子,他在這裡購屋的主要原因,是要來督導他的「大雞連鎖餐廳」(Big Chicken restaurant chain)在北德州擴張的進度。

俠客一向是個不採低調的名人,他喜歡跟大眾哈啦來往,自從到北德州買房以後,社群媒體 上有許多他施惠於人的視頻出現,譬如有人拍到他買東西餵一名流浪的老婦人,最近他到電器電子產品零售店Best Buy購物時,看到一對年輕夫妻帶著兩個小孩在店裡,他掏出信用卡幫他們付了一部洗衣機、一部75吋大電視的帳單。

根據「開放球場籃球雜誌」(Open Court Basketball)的一篇報導,今年2月俠客在一間沃爾瑪市場(Walmart)購物時,看到一對父母要給小孩買一輛兒童自行車,他主動問那對父母可不可以代他們付錢,當記者詢問歐尼爾的時候,俠客宣稱從那時起只要他進店購物,一定要幫某個人買某樣東西(Whenever I'm going in a store from now on, I'm buying somebody something.)。