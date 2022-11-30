婦「殺豬盤」騙120萬 兩年內賭博300多次

46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」施行浪漫手段詐騙者不全是男性，46歲德州 婦女洛林瑞（Lorraine Rew）涉嫌從印第安納州 的「網路男友」處騙取120萬元，且在兩年內光顧奧克拉荷馬（Oklahoma）州賭場300多次。

FOX 59台援引漢考克縣（Hancock County）檢察官 伊頓（Brent Eaton）指出，她於11月中旬，於德州被漢考克縣警局逮捕，被控一項商務腐敗罪和十項假冒罪。

根據法庭文件，洛林瑞在社交媒體上結識這位巴勒斯坦男子，兩人相戀，該男子於2020年10月至今年2月期間，陸續給她120萬元。

洛林瑞告訴「男友」稱，她需要這筆錢支付女兒的手術費和處方藥費用，以及自己的心臟藥物費用。

根據FOX59，這名男子將個人退休帳戶IRA、銀行帳戶和其他存款內的金額給了瑞，洛林瑞聲稱她會償還他。

然而，相關單位發現洛林瑞並未將這筆錢用於醫療帳戶，這位來自福和市（Frot Worth）婦女和她的女兒，都沒有醫院的相關醫療帳戶。

根據FOX59，調查人員發現，洛林瑞用這筆錢過好生活，包括兩年內光顧300多家賭場等。

目前她被關在德州塔蘭特（Tarrant）縣監獄，檢察官計畫將其引渡至印第安納州。