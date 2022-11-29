德州提案 孕婦合法獨駕共乘車道

允許獨駕孕婦在公乘車道行駛，屆時如何確定懷孕，可能會有爭議。(Pexels/Ketut Subiyanto)

北德州 布蘭諾(Plano)一位懷孕婦女獨自駕車在HOV共乘車道被開罰單，她抗告成功免繳罰款的新聞轟動全球，現在一名州議員提出議案，建議讓單獨開車的懷孕婦女可以合法使用共乘車道。

休士頓紀事報報導，代表休士頓郊區迪爾帕克(Deer Park)的共和黨籍州眾議員 凱因(Briscoe Cain)，已於近日提出眾議會521號議案(HB 521)，希望修改德州交通法規(Texas Transportation Code)，准許懷孕婦女單獨開車時也可以使用HOV共乘車道。HOV是high occupancy vehicle的縮寫，是「複數乘客車輛」的意思。

今年7月，布蘭諾居民布蘭迪巴通(Brandy Bottone)在75號公路上被警察 攔下，警察指出她單獨一人在車上，卻使用共乘車道，要開她罰單。布蘭迪指著她挺出的大腹，辯稱肚子裡的女胎兒也是人，因此她有權利使用共乘車道。警察不吃她那一套，仍然給32歲的布蘭迪開了一張215元的罰單。

她上法庭抗告，法官把她的罰單取消，這件新聞轟動全球。到了8月份，布蘭迪在同一條公路、幾乎同一條路段，又被警察開了一張同樣的罰單。凱因眾議員指出，為了永久解決這個疑難，他提出HB 521議案，如果能通過州議會並得到州長簽署，將來警察就不能給單獨駕車的懷孕婦女開罰單。

但如果這項提議真的成為法規，會給執法人員帶來困擾，交通警察在高速公路上看到婦女單獨在HOV車道開車，究竟是不是應該攔截？如果攔下來，如何確認那人是否懷孕？有人認為凱因的提案是「多此一舉」或「譁眾取寵」，因為過去已有先例，真正出現像布蘭迪所碰到的情況，法官都會網開一面，畢竟這種情況相當罕見。