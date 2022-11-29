我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

中國國務院將開記者會 傳將放寬防疫 中港台股市急升

德州提案 孕婦合法獨駕共乘車道

編譯組／綜合報導
允許獨駕孕婦在公乘車道行駛，屆時如何確定懷孕，可能會有爭議。(Pexels/Ketut Subiyanto)
允許獨駕孕婦在公乘車道行駛，屆時如何確定懷孕，可能會有爭議。(Pexels/Ketut Subiyanto)

德州布蘭諾(Plano)一位懷孕婦女獨自駕車在HOV共乘車道被開罰單，她抗告成功免繳罰款的新聞轟動全球，現在一名州議員提出議案，建議讓單獨開車的懷孕婦女可以合法使用共乘車道。

　休士頓紀事報報導，代表休士頓郊區迪爾帕克(Deer Park)的共和黨籍州眾議員凱因(Briscoe Cain)，已於近日提出眾議會521號議案(HB 521)，希望修改德州交通法規(Texas Transportation Code)，准許懷孕婦女單獨開車時也可以使用HOV共乘車道。HOV是high occupancy vehicle的縮寫，是「複數乘客車輛」的意思。

　今年7月，布蘭諾居民布蘭迪巴通(Brandy Bottone)在75號公路上被警察攔下，警察指出她單獨一人在車上，卻使用共乘車道，要開她罰單。布蘭迪指著她挺出的大腹，辯稱肚子裡的女胎兒也是人，因此她有權利使用共乘車道。警察不吃她那一套，仍然給32歲的布蘭迪開了一張215元的罰單。

　她上法庭抗告，法官把她的罰單取消，這件新聞轟動全球。到了8月份，布蘭迪在同一條公路、幾乎同一條路段，又被警察開了一張同樣的罰單。凱因眾議員指出，為了永久解決這個疑難，他提出HB 521議案，如果能通過州議會並得到州長簽署，將來警察就不能給單獨駕車的懷孕婦女開罰單。

　但如果這項提議真的成為法規，會給執法人員帶來困擾，交通警察在高速公路上看到婦女單獨在HOV車道開車，究竟是不是應該攔截？如果攔下來，如何確認那人是否懷孕？有人認為凱因的提案是「多此一舉」或「譁眾取寵」，因為過去已有先例，真正出現像布蘭迪所碰到的情況，法官都會網開一面，畢竟這種情況相當罕見。

警察 眾議員 德州

上一則

失散51年 老父母與女兒感恩節重逢

延伸閱讀

擴大對中半導體限制 舒默提案政府採購禁用

擴大對中半導體限制 舒默提案政府採購禁用
尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒
德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲
教育組織：學測非學生唯一評量

教育組織：學測非學生唯一評量
德州非農職缺 上月增近5萬個 總數逾1400萬創新高

德州非農職缺 上月增近5萬個 總數逾1400萬創新高
走訪黃燦燦的銀杏林

走訪黃燦燦的銀杏林

熱門新聞

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49
一項研究指出，佛羅里達州、紐約州及加州是喬治亞州民眾向外州遷徙的前三個最熱門目的地。(美聯社)

喬州人搬家 最愛遷居佛州、紐約、加州

2022-11-23 02:13
通膨加上經濟可能衰退的隱憂，專家建議想要省錢的消費者，年底購物季先做好金額安排。(特派員黃惠玲／攝影)

憂荷包縮水 專家出招教年底購物省錢法

2022-11-26 02:05

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙

詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙