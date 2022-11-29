中華公所感恩餐會 場面熱鬧

駐休士頓台北經文處處長羅復文（右六）贈送僑委會月曆給中華公所歷任主席。 （記者封昌明／攝影）

因疫情停辦三年的休士頓 中華公所感恩餐會，11月27日在現任共同主席賴李迎霞、黃以法的盛邀下，結合2020年共同主席徐朗、龍邦健，2021年黃泰生、江麗君主席等具名盛邀各大社團代表在新皇宮餐廳舉行「感恩餐會」。駐休士頓台北經文處處長羅復文伉儷、副處長王韋龍伉儷、副組長韋天龍、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉等都與會同歡，場面熱鬧。

羅復文、王盈蓉先後致詞，感謝中華公所在歷任主席的領導下，在海外支持中華民國政府，他們都感受到了，他們並呼籲全僑推荐優秀的年輕第二代出來服務，以老僑帶領僑青的方式，讓各大僑團年輕化，

王盈蓉特別鼓勵年輕人把握機會善用僑教中心的空間，學習僑社前輩們創業奮鬥的精神，凝聚僑社向心力，為台灣持續貢獻。她並介紹目前僑教中心正在推廣的「i僑卡」業務及「i台灣」窗口等政策，希望僑民多加利用。

向來是一人當選二人服務的中華公所賴李迎霞，在夫婿賴清陽律師的陪同下出席，她感謝全僑在她主席任內對她的支持，讓該所的業務推動的非常順暢。賴清陽則以他50餘年來由台灣移民 美國，見證所有華人的奮門歷程，雖然艱辛，但都看到了下一代傑出的表現，同時也時時關心台灣的事務，讓他們頗感欣慰。

專業從事身心健康和孩子教育與成長輔導的「印心堂」負責人蕭老師，也上台發言印證賴清陽的說法表示，她從小移民美國，在父輩們努力的打拚下，才讓她們得以在美國安居樂業，她特別準備數份禮物，感謝賴清陽夫婦對後輩的提攜。