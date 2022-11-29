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中華公所感恩餐會 場面熱鬧

記者封昌明／休士頓報導
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右六）贈送僑委會月曆給中華公所歷任主席。 （記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右六）贈送僑委會月曆給中華公所歷任主席。 （記者封昌明／攝影）

因疫情停辦三年的休士頓中華公所感恩餐會，11月27日在現任共同主席賴李迎霞、黃以法的盛邀下，結合2020年共同主席徐朗、龍邦健，2021年黃泰生、江麗君主席等具名盛邀各大社團代表在新皇宮餐廳舉行「感恩餐會」。駐休士頓台北經文處處長羅復文伉儷、副處長王韋龍伉儷、副組長韋天龍、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉等都與會同歡，場面熱鬧。

羅復文、王盈蓉先後致詞，感謝中華公所在歷任主席的領導下，在海外支持中華民國政府，他們都感受到了，他們並呼籲全僑推荐優秀的年輕第二代出來服務，以老僑帶領僑青的方式，讓各大僑團年輕化，

王盈蓉特別鼓勵年輕人把握機會善用僑教中心的空間，學習僑社前輩們創業奮鬥的精神，凝聚僑社向心力，為台灣持續貢獻。她並介紹目前僑教中心正在推廣的「i僑卡」業務及「i台灣」窗口等政策，希望僑民多加利用。

向來是一人當選二人服務的中華公所賴李迎霞，在夫婿賴清陽律師的陪同下出席，她感謝全僑在她主席任內對她的支持，讓該所的業務推動的非常順暢。賴清陽則以他50餘年來由台灣移民美國，見證所有華人的奮門歷程，雖然艱辛，但都看到了下一代傑出的表現，同時也時時關心台灣的事務，讓他們頗感欣慰。

專業從事身心健康和孩子教育與成長輔導的「印心堂」負責人蕭老師，也上台發言印證賴清陽的說法表示，她從小移民美國，在父輩們努力的打拚下，才讓她們得以在美國安居樂業，她特別準備數份禮物，感謝賴清陽夫婦對後輩的提攜。

由於世界日報剛出爐的「德州工商電話簿」搭著晚會各大社團僑領到場之便，每人人手一本，其中世華婦女工商美南分會前理事蔡淑瑛及達拉斯榮光會前會長黃甫泉聯袂推荐該電話簿，並翻到其中特殊頁廣告「Brookdale Memorial City」社區表示，他們目前都居住在這個社區，讓他們每天都過得很開，他們感謝世界日報提供的這個平台。

駐休士頓台北經文處處長羅復文夫人（右三）、僑教中心主任王盈蓉（左二）與中華公所共...
駐休士頓台北經文處處長羅復文夫人（右三）、僑教中心主任王盈蓉（左二）與中華公所共同主席賴李迎霞（左一）高歌一曲。（記者封昌明／攝影）
來自達拉斯的黃甫泉（左）、蔡淑瑛（右）感謝世界日報提供黃頁平台，讓他們在老人公寓...
來自達拉斯的黃甫泉（左）、蔡淑瑛（右）感謝世界日報提供黃頁平台，讓他們在老人公寓住得相當開心。中為中華公所共同主席賴李迎霞（記者封昌明／攝影）
「印心堂」負責人蕭老師（圖中）感謝賴清陽律師（圖右）、賴李迎霞主席對後輩的提攜。...
「印心堂」負責人蕭老師（圖中）感謝賴清陽律師（圖右）、賴李迎霞主席對後輩的提攜。（記者封昌明／攝影）

休士頓 移民 世界日報

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