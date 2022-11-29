淨水廠停電 休城自來水須煮沸

休士頓水處理廠停電，該市主要供水系統27日上午發出燒水通知（boil water notice）。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，休士頓 一家水處理廠27日停電，該市主要供水系統27日上午發出用水須煮沸通知（boil water notice）。至29日上午，問題才會陸續獲得解決。

根據德州 環境品質委員會（Texas Commission on Environment Quality），這起事件發生於27日上午10時30分左右，東淨水廠（East Water Purification Plant）一、二廠停電，接著三號廠也斷電，水壓降至該市要求的最低，20 PSI以下。超過230萬居民受到此事件影響。

休士頓水局局長福雷斯（Yvonne Williams Forrest）表示，該市的水壓系統從未降至零，低於監管限制。她指出，這個壓力值很重要，因可防止任何東西滲入水系統。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）表示，當天中午12時15分，一號和二號廠恢復供電，中午12時30分，三號廠恢復供電，下午3時30分，所有傳感器水壓恢復至35 PSI。

由於該起事件發生數小時後才通知民眾，引發不少人質疑，特別是水壓將至某個點以下時，可能會引入污染物。

特納說，斷電後水壓並未立即下降，官員們也正密切注意變化，出於謹慎，才決定發布水須煮沸通知。

市府官員表示，他們正對全市水進行測試，將收集的樣本送至休士頓實驗室進行觀察與檢測 。這些樣本需靜置18小時，以查看是否有污染物。

相關單位建議在取消煮水通知前，民眾最好將所有用於食物、飲用和刷牙的水煮沸兩分鐘，不要使用自動製冰機的水。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）也在休士頓市宣布煮水通知後，指示德州應急管理部（TDEM）和德州環境品質委員會提供休士頓市必要資源。