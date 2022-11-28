平價聖誕樹 花50元添節日氣息

Target上單價30美元的聖誕樹（Target）

感恩假期進入尾聲，美國最盛大的聖誕節 又將來臨，家家戶戶開始打扮房屋內外，讓節日氣息瀰漫在生活起居之中。但市場上的聖誕樹價格大多上百上千，對於中低收入 的居民是一筆負擔，或是一種浪費。那麼，如何低成本購買和佈置聖誕樹，不花大價錢就讓家中充滿聖誕氣息呢？

在對比多家售賣聖誕樹的平台後，記者發現Target 提供兩款單價30美元的聖誕樹，高度為6英尺（約183釐米），可以安放在大多的房型裡。如果喜歡簡約風格和暖黃燈光，Target有另一款價格僅27美元的燈光螺旋樹(lighted spiral tree)，高度為3英尺（約92釐米），這款樹自帶燈光，適合放在公寓房和臥室裡。

上述三款聖誕樹不時還會在Target上放折扣，最低僅18美元就可以搶到。

有了聖誕樹，還需要樹上的裝飾品。又是調查多個購物平台後，記者發現老牌廉價雜貨店「DollarTree」和近日興起的北美拼多多「Temu」能提供較優惠的裝飾品。

「Dollar Tree」的聖誕裝飾品單價都在一美元左右，因為線下零售，在各處的實體分店都可以找到相關商品。買家可以看到實物，親自挑選想要的裝飾品，避免網購可能產生的質量和運輸問題。

「Temu」平台上的聖誕飾品也非常便宜，聖誕掛襪3美元（許多商店的類似產品要10元以上），掛球12枚只要5塊多，免運費，還打七折。如果有耐心研究，Temu還有很多可以解鎖的優惠，折上折幾乎等於直接送。很多在Temu上購買過的買家反映，雖然價格便宜得離譜，但質量居然也還不錯。雖然Temu入駐北美不久，但購買聖誕飾品這樣短壽命、裝飾類、不影響人體健康的物品還是適合的。