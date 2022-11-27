德州非農職缺 上月增近5萬個 總數逾1400萬創新高

德州增加就業機會，創下新高並領先全美。(德州就業人力廳)

德州就業 人力廳（TWC）表示，10月新增的非農工作機會增加4萬9500個，較2021年10月增加5.4%。非農職缺總數已達1400萬以上，創下新高並領先全美，加上德州的勞動參與率也高於全美平均的63.6%，顯示德州並未受到聯準會（Fed）升息的影響。

11個領域中只有一個沒有出現增加。專業與商業服務10月份增加1萬8700個職缺，其次是休閒與觀光 產業新增1萬1600個工作機會，運輸、公用事業則增加7400個職缺。其他類增加3400個職缺，甚至比疫情前還高。

就業廳廳長Julian Alvarez 表示，各個領域的就業機會都回到疫前水平，德州人的工作機會越來越多。同時他也不忘提醒，如果工作人想要提升職能、轉換跑道或在現有職涯上更上層樓，就業廳都有免費服務可以取用。

州長艾伯特則指出，德州每個月的職缺與就業率都在改寫歷史，反映出德州的堅實、茁壯的勞動人口，也使得企業更願意投資德州。他說，特別是10月新增了4萬9500個職缺，總職缺又創新高，一再顯示德州就是希望的燈塔。他說，儘管全美經濟面臨難題，但是德州就業機會在過去10個月的高速增長，德州人只要再加把勁就能共創德州的光明前景。