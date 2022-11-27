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北德州迎聖誕 賞燈購物嘗美食

編譯組／綜合報導
聖誕假期來臨，各地舉行相關聖誕慶祝活動，包括點燈、與聖誕老人合影等。（CBS）
聖誕假期來臨，各地舉行相關聖誕慶祝活動，包括點燈、與聖誕老人合影等。（CBS）

CBS電視台報導，感恩節剛過，聖誕節的腳步悄悄來臨，北德州各地相關聖誕節日活動自25日起相繼拉開序幕。

福和Stockyards（Fort Worth Stockyards）25日迎來3萬名遊客，聖誕老人當天上午隆重登場，在下午6時亮起高40呎高的聖誕樹。宣告聖誕慶祝活動正式啟動。

第一個年度Stockyards Rodeo Rinku，4000多平方呎的專業溜冰場，也於25日盛大登場。至明年2月5日前，這座溜冰場將取代Livestock Exchange大樓前的草坪。相關聖誕佳節節目，如牛仔聖誕老人合影、現場音樂會、野餐、火坑、燈飾等，都圍繞在該地區舉行。

若想找一個具有德州傳統的聖誕節活動，阿靈頓（Arlington）的2022年德州克里斯金市場（2022 Texas Christkindle Market）是個好去處。

「這就像是個小村莊，可在那購物、享受美食，真正參觀聖尼古拉斯（Saint Nicholas）」市場經理盧奇克（Henry Lewczyk）說。

25日晚間7時，該市場舉行開幕式，並點亮聖誕樹。至12月23日前，免費戶外市場從上午11時至晚間8時開放。

達拉斯和麥金尼（McKinney）也舉行節日慶祝活動。

歷史悠久的麥金尼市中心有「假期之家」（Home for the Holidays），25日上午10時半開始，當天下午6時多點亮聖誕樹。

達拉斯公平公園（Fair Park）自25日起，有廣達十畝燈飾，安裝超過400多萬盞彩色燈光供民眾參觀。

聖誕節 德州 美食

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