北德州迎聖誕 賞燈購物嘗美食
CBS電視台報導，感恩節剛過，聖誕節的腳步悄悄來臨，北德州各地相關聖誕節日活動自25日起相繼拉開序幕。
福和Stockyards（Fort Worth Stockyards）25日迎來3萬名遊客，聖誕老人當天上午隆重登場，在下午6時亮起高40呎高的聖誕樹。宣告聖誕慶祝活動正式啟動。
第一個年度Stockyards Rodeo Rinku，4000多平方呎的專業溜冰場，也於25日盛大登場。至明年2月5日前，這座溜冰場將取代Livestock Exchange大樓前的草坪。相關聖誕佳節節目，如牛仔聖誕老人合影、現場音樂會、野餐、火坑、燈飾等，都圍繞在該地區舉行。
若想找一個具有德州傳統的聖誕節活動，阿靈頓（Arlington）的2022年德州克里斯金市場（2022 Texas Christkindle Market）是個好去處。
「這就像是個小村莊，可在那購物、享受美食，真正參觀聖尼古拉斯（Saint Nicholas）」市場經理盧奇克（Henry Lewczyk）說。
25日晚間7時，該市場舉行開幕式，並點亮聖誕樹。至12月23日前，免費戶外市場從上午11時至晚間8時開放。
達拉斯和麥金尼（McKinney）也舉行節日慶祝活動。
歷史悠久的麥金尼市中心有「假期之家」（Home for the Holidays），25日上午10時半開始，當天下午6時多點亮聖誕樹。
達拉斯公平公園（Fair Park）自25日起，有廣達十畝燈飾，安裝超過400多萬盞彩色燈光供民眾參觀。
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