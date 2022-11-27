德州擬砸12億 建先進射擊訓練場

德州公共安全廳（Department of Public Safety，DPS）希望斥資12億元，將位於奧斯汀以北的培訓中心，打造成全州範圍內的全職執法學院。（Kens5）

休士頓紀事報報導，德州 公共安全廳（Department of Public Safety，DPS）希望斥資12億元，將位於奧斯汀以北的培訓中心，打造成全州範圍內的全職執法學院（law enforcement academy），學院內擁有最先進的射擊訓練設施。安全廳要求立法者批准4億6700萬元經費。

DPS主管麥克勞（Steve McCraw）日前告訴預算 官員，「你需要在真實環境中練習。」

若資金獲得批准，該州2024-2025年預算，將撥款4億6660萬元「頭期款」。根據麥克勞，這筆預算要至2023年中才能最終確定。而這項為期六年的計畫，將使佛羅倫斯（Florence）近200畝的威廉森縣（Williamson）縣DPS戰術訓練中心（Tactical Training Center），變成德州執法學院，供全州各機構使用。

麥克勞說，若在接下來的三個預算週期內獲得全部資金，德州執法學院將耗資12億元，最終還會成立包括宿舍、自助餐廳等其他設施。

他並未具體說明，該中心是否會向其他執法機構收取設施費用，也未說明是否會動用任何聯邦經費，或如何回收該中心興建成本等。

這項提議出台，主要是對5月分烏瓦德（Uvalde）的小學發生大規模槍案事件，執法單位面臨嚴重批評之後的反應，當時包括DPS在內的多個執法機關官員，花了77分鐘才闖入嫌犯所在的教室。該事件造成19名學生和兩名教師遭槍手殺害。

根據德州論壇報得到的會議紀要稱，這項擬議的設施將包括高級執法快速反應培訓計畫（Advanced Law Enforcement Rapid Response Training program）。但在上個月評論中，麥克勞並未具體說明是否會使用該計畫，只是說，執法學院的主動射擊中心將是最先進的。

他說，「我們目前沒有的是，擁有現場情景設施的那種相關培訓，在現今環境下，當地警察 和相關執法單位，都要在這種設施下進行訓練，不僅是軌道和射擊場，且要有相關建築結構設備等。」